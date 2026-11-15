Bà nội U60 trẻ đẹp như gái 18, chăm cháu bị hiểu lầm là mẹ bỉm, nhìn ảnh gia đình mà giật mình

Không phải ai cũng có thể giữ được vẻ ngoài trẻ trung khi bước vào tuổi trung niên, nhất là khi đã trải qua hành trình nuôi dạy con cái và lên chức ông bà. Thế nhưng, với một số người phụ nữ, tuổi tác dường như chỉ là con số khi họ vẫn duy trì được vóc dáng, nhan sắc rạng rỡ và nguồn năng lượng tích cực. Thậm chí, vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật còn khiến họ nhiều lần rơi vào những tình huống dở khóc dở cười.

Đó cũng là câu chuyện của Puspa Dewi, một bà mẹ nổi tiếng trên mạng xã hội Indonesia. Dù đã bước sang tuổi 55 và có hai cháu nội, bà vẫn sở hữu diện mạo trẻ trung, vóc dáng nhỏ nhắn chẳng khác nào những cô gái đôi mươi. Mỗi lần xuất hiện bên các cháu, Puspa lại khiến nhiều người nhầm tưởng bà là mẹ của những em bé, thậm chí có người còn nghĩ bà là vợ của con trai.

Bà nội bế cháu nhưng luôn chị nhầm là mẹ bỉm.

Puspa kết hôn năm 27 tuổi, hiện có hai con trai lần lượt 28 và 25 tuổi. Cả hai người con đều đã lập gia đình và có con riêng. Như vậy, người phụ nữ này đã lên chức bà nội từ khá lâu, hiện thường xuyên dành thời gian vui chơi và chăm sóc các cháu nhỏ. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn những bức ảnh gia đình được bà chia sẻ, không ít người sẽ khó tin rằng người phụ nữ có vẻ ngoài trẻ trung ấy đã là bà của hai em bé.

Trong những khoảnh khắc bên cháu Neil, 34 tháng tuổi và Leeon, 8 tháng tuổi, Puspa thường xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, trang phục năng động và phong thái gần gũi. Bà thoải mái bế bồng, vui đùa, chăm sóc các cháu như một người mẹ trẻ. Chính sự trẻ trung ấy khiến nhiều người tò mò về mối quan hệ thực sự giữa bà và những em bé xuất hiện trong ảnh.

Được hỏi quá nhiều lần, Puspa thậm chí phải chú thích rõ dưới những bức hình rằng đây là các cháu nội đáng yêu của mình, chứ không phải con nhỏ. Sự nhầm lẫn tưởng chừng đơn giản ấy lại cho thấy diện mạo khác biệt của người phụ nữ U60, nhất là khi đặt bà cạnh các thành viên khác trong gia đình.

Bà nội U60 có ngoại hình trẻ xinh như "lão hoá ngược".

Điều đáng chú ý là vẻ ngoài trẻ trung của Puspa không chỉ đến từ yếu tố di truyền hay may mắn. Bà duy trì lối sống lành mạnh, chú trọng chế độ ăn uống và tập thể dục thường xuyên. Bên cạnh việc chăm lo cho gia đình, Puspa cũng giữ tinh thần vui vẻ, cởi mở, xem các con như những người bạn để trò chuyện và chia sẻ. Có lẽ nhờ vậy, bà luôn giữ được nguồn năng lượng tươi trẻ, không tạo cảm giác cách biệt thế hệ dù đã lên chức bà nội.

Không giống nhiều người cùng độ tuổi lựa chọn nghỉ ngơi sau nhiều năm làm việc, Puspa vẫn tiếp tục theo đuổi những hoạt động kinh doanh mà mình yêu thích. Bà chủ động trong cuộc sống, có công việc và nguồn thu nhập riêng, không phụ thuộc kinh tế vào các con. Đồng thời, khi các con cần, bà cũng sẵn lòng hỗ trợ chăm sóc cháu, tận hưởng niềm vui được đồng hành cùng thế hệ tiếp theo.

Trên trang cá nhân, Puspa thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con cháu. Từ những bức ảnh cả gia đình quây quần đến lúc bà vui đùa cùng các cháu nhỏ, tất cả đều toát lên bầu không khí gần gũi và hạnh phúc. Đặc biệt, khi nhìn những bức ảnh chụp chung, nhiều người không khỏi bất ngờ trước vẻ ngoài trẻ trung của bà nội U60.

Bà nội nhìn như nữ sinh 20.

Trên thực tế trên thế giới cũng có không ít những người mẹ dù con đã lớn, có gia đình riêng nhưng vẫn sở hữu ngoại hình cùng tính cách vô cùng trẻ trung, năng động. Việc người mẹ "lão hóa ngược" đem lại khá nhiều thuận lợi trong cuộc sống gia đình cũng như hành trình nuôi dạy con:

- Giúp con tự tin hơn: Việc một đứa con đi cùng người mẹ của mình có phần trẻ hơn so với tuổi giúp con cảm thấy tự tin và hãnh diện hơn. Chắc chắn con sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi từ mọi người vì có mẹ trẻ đẹp, sành điệu và thời thượng hơn những đứa trẻ có người mẹ không biết cách chăm chút cho bản thân mình.

- Con cởi mở chia sẻ hơn: Vóc dáng và tính cách của một người mẹ trẻ dễ dàng làm bạn với con hơn, hiểu được tính cách của những đứa trẻ hiện đại hơn từ đó giúp những đứa con có thể dễ dàng, cởi mở chia sẻ với mẹ các vấn đề mà trẻ gặp phải trong cuộc sống hơn. Từ đó cha mẹ cũng dễ dàng hơn trong việc giúp con giải quyết các rắc rối.

- Giúp chăm sóc tổ ấm cho con được tốt hơn: Giống như bà mẹ Puspa kể trên, khi các con lập gia đình và có con riêng nhưng bà vẫn còn trẻ, còn khỏe, thậm chí tiếp xúc với các kiến thức chăm trẻ thời hiện đại vẫn còn tốt. Do đó những người mẹ, người bà sẽ dễ dàng hơn trong việc thuyết phục con cái để bản thân chăm sóc cháu. Việc mẹ đỡ đần được con cái trong chuyện chăm cháu giúp các thế hệ gần gũi hơn và giảm tải các áp lực không đáng có trong gia đình các thế hệ trẻ.