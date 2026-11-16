Gần 250 vận động viên tham gia Giải Bóng chuyền hơi

Với tinh thần đoàn kết, trung thực, giao lưu học hỏi, các VĐV đã thi đấu nhiệt tình, cống hiến nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn với những pha bóng đẹp.

Trận tranh tài sôi nổi giữa đội Trung tâm Y tế Na Sang và Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Điện Biên (phân hiệu Na Sang).

Ban Tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội có thành tích xuất sắc ở từng nội dung thi đấu. Qua đó, kịp thời động viên, khích lệ các VĐV tiếp tục rèn luyện sức khỏe, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung nam.

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung nữ.

Giải Bóng chuyền hơi chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 xã Na Sang là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn xã gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương.