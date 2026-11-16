Đề nghị khác thường của HLV tuyển Indonesia

John Herdman muốn Indonesia thêm lịch tập huấn. Ảnh: Minh Chiến.

Theo Bola Sport, yêu cầu tái hội quân vào tháng 1/2027 được vị chiến lược gia người Anh đưa ra ngay sau đợt tập huấn tháng 11/2026 của tuyển Indonesia. Trong quãng nghỉ quốc tế này, "Garuda" không có trận đấu nào do lịch thi đấu giao hữu gặp Jordan và Kuwait đã bị hủy bỏ. Đây cũng là quãng thời gian không thuộc lịch FIFA Day, tức là trái với thông lệ thời gian tập trung đội tuyển quốc gia của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Trở lại với đợt tập trung tháng 11 này, thay vì tìm kiếm đối thủ thay thế, tuyển Indonesia chỉ tổ chức đợt tập huấn tại Bali kèm một trận giao hữu thử nghiệm kín gặp Bali United trên sân Kapten I Wayan Dipta. Ông Herdman cũng đã quyết định triệu tập một số gương mặt mới. Danh sách có Zanadin Fariz, Noah Adnan, Arlyansyah Abdulmanan và Taisei Marukawa, tiền vệ sinh tại Nhật Bản sắp trở thành công dân Indonesia.

Indonesia có thể hội quân vào tháng 1/2027. Ảnh: Bolasport.

Trong trận đấu gặp Bali United, Zanadin và Arlyansyah được bố trí trong đội hình xuất phát, còn Marukawa vào sân sau đó từ băng ghế dự bị. Zanadin thi đấu tốt khi thực hiện đường kiến tạo cho Arlyansyah ghi bàn thắng cho tuyển Indonesia.

Dù Indonesia bị cầm hòa với tỷ số 1-1, huấn luyện viên Herdman vẫn bày tỏ sự hài lòng trước màn thể hiện của các cầu thủ mới. Tuy nhiên, nhà cầm quân 51 tuổi cũng bày tỏ sự tiếc nuối về tấm thẻ đỏ mà Alfarezzi Buffon phải nhận ở phút 52.

Theo vị chiến lược gia người Anh, tình huống phải chơi với 10 người trên sân khiến một số học trò không thể phát huy tối đa khả năng của mình.

Với tình hình này, Indonesia nhiều khả năng sẽ tập trung lại trong tháng 1 tới.

Highlights Indonesia 2-2 Thái Lan (luân lưu 4-2) Tối 5/10, Indonesia đánh bại Thái Lan 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa nhau 2-2 ở 120 phút thi đấu chính thức, qua đó lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.