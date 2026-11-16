Kyrgyzstan tung chiêu khóa chặt Đình Bắc, quyết vô địch Casper Cup

Tại Casper Cup 2026, sau khi thắng Đài Loan (Trung Quốc) 3-0, Kyrgyzstan (hiệu số +3) có lợi thế trong cuộc đua vô địch với tuyển Việt Nam (+2). Đội bóng Trung Á chỉ cần hòa ở trận cuối trước chủ nhà là đăng quang giải đấu.

Như vậy, mục tiêu của HLV Kim Sang Sik ở lượt trận cuối Casper Cup 2026 không chỉ là thử nghiệm đội hình, mà còn phải tìm kiếm chiến thắng trước đối thủ được đánh giá chất lượng.

Một khó khăn với tuyển Việt Nam là 4 cầu thủ gồm thủ môn Lê Giang Patrik, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh và tiền đạo Olaha Mạnh Đức chia tay tuyển Việt Nam trở về CLB CA TPHCM để chuẩn bị cho Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27. Việc không có đội hình mạnh nhất buộc HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng vẫn phải sử dụng Đình Bắc, dù tiền đạo này đã chơn trọn vẹn 90 phút ở trận thắng Đài Loan (Trung Quốc).

Đình Bắc có vai trò rất quan trọng ở tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Điều đáng nói, Đình Bắc cũng chính cầu thủ đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Kyrgyzstan. HLV Urmat Abdukaimov đánh giá chân sút CAHN là một cầu thủ rất tốt, thuộc nhóm những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Thuyền trưởng Kyrgyzstan giao nhiệm vụ cho các học trò phải khóa chặt Đình Bắc, coi đây là mấu chốt quan trọng tìm kiếm chiến thắng, hoặc ít nhất một trận hòa để giành cúp vô địch.

HLV Urmat Abdukaimov tiết lộ ông chủ động tìm hiểu bóng đá Việt Nam thông qua trung vệ Odilzhon Abdurakhmanov, cầu thủ đang thi đấu tại V-League trong màu áo CLB Thanh Hóa.

Nhà cầm quân người Kyrgyzstan cũng lưu ý rằng tuyển Việt Nam có nhiều thay đổi về lực lượng, với cơ hội dành cho các cầu thủ trẻ thể hiện năng lực trước ban huấn luyện. Tuy nhiên, ông dự báo cuộc đối đầu sắp tới sẽ rất khó khăn và đòi hỏi đội bóng của mình phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trận tuyển Việt Nam vs Kyrgyzstan diễn ra lúc 19h00 ngày 17/11 trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình).

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