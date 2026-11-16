Bước đệm vững chắc cho chiến dịch U.23 châu Á và SEA Games 34

U.23 Việt Nam lên ngôi vô địch Gia Lai VTV Cup 2026 một cách xứng đáng.

Bản lĩnh vượt khó từ vạch xuất phát

Nhìn vào hành trình đăng quang tại phố núi Pleiku, giá trị lớn nhất của U.23 Việt Nam nằm ở khả năng thích ứng trong nghịch cảnh. Xét về quỹ thời gian chuẩn bị, đội chủ nhà không hề có lợi thế vượt trội so với các khách mời khi chỉ chính thức hội quân vỏn vẹn 2 ngày trước trận khai mạc.

Khó khăn càng chồng chất bởi bài toán nhân sự sứt mẻ. Những gương mặt giàu tiềm năng như Công Phương hay Đức Vũ đều lỡ hẹn với giải đấu. Ngay trong ngày đầu tập trung, ban huấn luyện buộc phải chia tay Trần Thành Trung vì chấn thương và triệu tập bổ sung gấp Hoàng Minh. Trong bối cảnh lực lượng không tròn trịa và phải cày ải với mật độ khắc nghiệt 2 ngày/trận tương tự 3 đối thủ còn lại, lợi thế sân nhà và quãng đường di chuyển ngắn hơn từ các CLB chủ quản là điểm tựa hiếm hoi để toàn đội nhanh chóng bắt nhịp.

Dấu ấn chiến thuật: Đa dạng, chủ động và giàu năng lượng

U.23 Việt Nam lên ngôi một cách thuyết phục cả về mặt kết quả lẫn bản sắc lối chơi, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong tư duy kiểm soát trận đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh.

Trong trận thắng 3-0 trước U.23 Thái Lan, đối mặt với lối chơi pressing tầm cao đầy khó chịu của đối thủ trong giai đoạn nhập cuộc, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Nền tảng thể lực sung mãn giúp đội từng bước giành lại quyền kiểm soát và tung ra những đòn trừng phạt đa dạng, từ các pha treo bóng bổng tận dụng khả năng không chiến của Minh Tâm đến những tình huống xuyên phá tốc độ ở hai hành lang biên để kiến tạo vào trong.

Ở trận thắng 1-0 trước U.23 Singapore, khi đối thủ chủ động lùi sâu "tử thủ", U.23 Việt Nam cho thấy sự kiên nhẫn và tính tổ chức cao trong khâu luân chuyển bóng. Khả năng phối hợp nhóm ngắn và trung bình đạt độ nhuyễn ấn tượng, với những thời điểm đội thực hiện hơn 50 đường chuyền liền mạch, kéo giãn hoàn toàn khối phòng ngự của đối phương.

Trong trận hòa 1-1 với U.23 Qatar, dù trận đấu mang tính chất chung kết căng thẳng và bị dẫn trước từ phút 20 bởi bàn thắng của Al Rawi, U23 Việt Nam vẫn đứng vững nhờ những điều chỉnh nhân sự hợp lý trong hiệp 2. Bàn gỡ hòa của Minh Tâm ở phút 48 sau pha căng ngang của Williams Minh Hoàng là thành quả xứng đáng cho sức ép nghẹt thở mà đội chủ nhà tạo ra.

Xuyên suốt cả 3 trận đấu, điểm sáng lớn nhất trong hệ thống vận hành của U.23 Việt Nam là ý thức chuyển đổi trạng thái và chống phản công. Ngay khi mất bóng, những nhân tố như Đức Phú, Lê Văn Quang Duyệt hay Nguyễn Bảo Long lập tức áp sát, lăn xả tranh chấp ở cự ly hẹp, bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối phương.

Nhận diện những hạt nhân cho chu kỳ mới

Bên cạnh chiếc cúp vô địch, giải đấu tại Gia Lai là bệ phóng lý tưởng để kiểm chứng năng lực của lứa cầu thủ kế cận, nổi bật là sự hòa nhập của các nhân tố Việt kiều cùng sự trưởng thành của dàn nội binh:

Nguyễn Minh Tâm, ngôi sao sáng nhất giải đấu thuộc biên chế HAGL khép lại giải đấu với cú đúp danh hiệu cá nhân danh giá là "Vua phá lưới" và "Cầu thủ xuất sắc nhất giải". Ghi 3 bàn sau 3 trận, trong đó có pha lập công quyết định trước U.23 Qatar, Minh Tâm chứng minh sự toàn diện của một trung phong hiện đại với khả năng chọn vị trí thông minh, làm tường tốt và dứt điểm sắc bén.

Sự bùng nổ của bộ đôi Việt kiều cũng là điểm sáng đáng chú ý. Khi được "trả" về đúng sân chơi lứa tuổi U.23, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngô) đã phát huy tối đa phẩm chất kỹ thuật. Sự tự tin trong từng nhịp chạm bóng, tư duy di chuyển không bóng thông minh và khả năng tung ra những đường kiến tạo mở khóa hàng thủ của bộ đôi này đã mang lại luồng sinh khí mới cho mặt trận tấn công, đóng góp trực tiếp vào các bàn thắng của đội nhà.

Hệ thống phòng ngự và tuyến giữa của U23 Việt Nam cũng ghi nhận sự chững chạc của nhiều gương mặt mới. Lê Văn Quang Duyệt và Nguyễn Bảo Long mang đến nguồn năng lượng dồi dào cùng khả năng tranh chấp tay đôi ấn tượng. Ở hàng thủ, trung vệ Đinh Quang Kiệt cho thấy tiềm năng phát triển lớn nhờ thể hình lý tưởng, bên cạnh sự chắc chắn của Nguyễn Lương Tuấn Khải hay những nét chấm phá tốc độ từ Lê Đình Long Vũ.

Chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026 khép lại với những thu hoạch vượt kỳ vọng. Trong khoảng 7 tháng tới, những cái tên bước ra từ giải đấu này sẽ tiếp tục được tôi rèn tại môi trường V.League và giải hạng Nhất, tạo thành bộ khung vững chắc hướng tới hai mục tiêu trọng điểm trong năm 2027 là vòng loại U.23 châu Á 2028 (tháng 6-2027) và chiến dịch bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 34 (tháng 9-2027).