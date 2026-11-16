Tỉnh cảnh HLV Park Hang Seo sau án phạt nặng của FAT

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định cấm HLV Park Hang Seo làm nhiệm vụ thêm hai trận và phạt 13.333 baht sau vụ tranh cãi với cổ động viên Pattaya United hôm 1/11. Đáng chú ý, FAT xác nhận một số khán giả đội chủ nhà đã có lời lẽ xúc phạm, mang tính phân biệt chủng tộc nhắm vào ông Park và tiền đạo John Baggio của Kanchanaburi.

Tuy nhiên, cơ quan kỷ luật cho rằng cách phản ứng của HLV Park Hang Seo không phù hợp, đặc biệt khi ông đã bị đình chỉ làm nhiệm vụ ở trận đấu đó nhưng vẫn xuất hiện tại khu vực hành lang và tranh cãi với khán giả. Vì vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc phải nhận thêm án phạt.

Án kỷ luật khiến Kanchanaburi mất sự hiện diện trực tiếp của HLV Park Hang Seo trên băng ghế chỉ đạo trong hai trận đấu tiếp theo. Đây là bất lợi với đội bóng đang theo đuổi mục tiêu thăng hạng, nhất là khi mùa giải vẫn còn nhiều thử thách. Dù vậy, tình hình trên bảng xếp hạng cho thấy cơ hội của Kanchanaburi chưa bị ảnh hưởng quá lớn.

HLV Park Hang Seo đối mặt với án cấm chỉ đạo hai trận tại Thai League 2, nhưng Kanchanaburi Power FC vẫn đang có vị trí thuận lợi để cạnh tranh suất thăng hạng. Đội bóng của nhà cầm quân người Hàn Quốc đứng thứ tư sau 10 vòng đấu, chỉ kém vị trí thăng hạng trực tiếp 2 điểm.

Sau 10 vòng đấu, Kanchanaburi đứng thứ tư với 17 điểm, gồm 4 chiến thắng, 5 trận hòa và chỉ một thất bại. Đội bóng của HLV Park Hang Seo kém Nongbua Pitchaya, đội đứng thứ ba, đúng 1 điểm và kém Uttaradit ở vị trí thứ hai 2 điểm. Khoảng cách với đội đầu bảng Khon Kaen United là 7 điểm.

Theo thể thức Thai League 2, hai đội dẫn đầu giành quyền thăng hạng trực tiếp, trong khi các đội xếp từ thứ ba đến thứ sáu cạnh tranh suất lên hạng còn lại thông qua vòng play-off. Điều đó đồng nghĩa Kanchanaburi hiện vẫn nằm trong nhóm có cơ hội tranh vé trở lại Thai League 1. Thậm chí, nếu cải thiện được vị trí trong những vòng đấu tiếp theo, đội bóng của HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu.

Thành tích sau 10 vòng đấu cũng cho thấy Kanchanaburi có nền tảng tương đối ổn định. Đội bóng mới chỉ thua một trận, ghi 18 bàn và có hiệu số bàn thắng bại +6. Vấn đề của họ là cần chuyển những trận hòa thành chiến thắng để bám sát nhóm dẫn đầu, thay vì tiếp tục đánh rơi điểm số trong cuộc đua đường dài.

Với HLV Park Hang Seo, án phạt của FAT là trở ngại đáng tiếc trong mùa giải đầu tiên làm việc tại Thái Lan. Tuy nhiên, mục tiêu thăng hạng vẫn nằm trong khả năng của Kanchanaburi. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ cần đội bóng duy trì phong độ trong thời gian ông vắng mặt, trước khi trở lại để tiếp tục dẫn dắt cuộc đua lên Thai League 1.