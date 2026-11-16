Endrick đánh vào lưng trọng tài

Hành động khó hiểu của Ednrick.

Khi Nhật Bản tổ chức phản công ở phút 90+4, Endrick bất ngờ va chạm với trọng tài Jensen Foo. Trong lúc vị vua áo đen quay lưng, tiền đạo Brazil dùng tay đẩy rồi đánh vào lưng ông trước khi tiếp tục lao về phía quả bóng.

Nhiều người cho rằng Endrick chỉ đang gạt trọng tài khỏi hướng di chuyển của mình. Tuy nhiên, đoạn video quay chậm cho thấy tiền đạo này thực tế cố tình chạy sau lưng vị vua áo đen trước khi thực hiện hành động khó hiểu.

Điều gây ngạc nhiên là trọng tài quay lại nhìn Endrick nhưng không đưa ra bất kỳ án phạt nào. Chân sút thuộc biên chế Real Madrid không phải nhận thẻ vàng hay thẻ đỏ. Quyết định lập tức làm dấy lên những tranh luận về cách xử lý của tổ trọng tài, nhất là khi người bị tác động trực tiếp lại là người điều khiển trận đấu.

Sự việc càng khiến Endrick chịu thêm áp lực trong bối cảnh anh không có nhiều cơ hội thi đấu tại Real Madrid. Tiền đạo trẻ thường xuyên phải ngồi dự bị và chưa thể chiếm được vị trí chính thức, dù nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng.

Những tranh cãi không dừng lại ở Endrick. Phút 71, Raphinha bị truất quyền thi đấu sau khi phản ứng quyết liệt với các quyết định của trọng tài. HLV Carlo Ancelotti cũng đi vào đường hầm để phản đối, khiến trận đấu xuất hiện hàng loạt tình huống căng thẳng.

Thất bại trước Nhật Bản cũng khiến HLV Ancelotti đối mặt với sức ép lớn. Sau 21 trận dẫn dắt Brazil, chiến lược gia người Italy có 12 chiến thắng, 4 trận hòa và 5 thất bại, đạt tỷ lệ thắng 62%. Con số này thấp hơn thành tích của Tite (86%) và Carlos Dunga (81%).

Huyền thoại Romario thậm chí công khai kêu gọi Brazil chia tay Ancelotti, cho rằng nhà cầm quân từng gặt hái nhiều thành công ở cấp CLB vẫn chưa chứng minh được khả năng tại đội tuyển quốc gia.