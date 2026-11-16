Tỷ lệ thắng chỉ 1% vẫn hạ Rodtang, huyền thoại Muay Thái 40 tuổi hé lộ bí quyết

Trận đấu giữa Nong-O Hama và Rodtang Jitmuangnon tại sự kiện The Inner Circle 38 hôm 13/11 đã khép lại với chiến thắng thuộc về võ sĩ kỳ cựu Nong-O. Chỉ mới bước sang tuổi 40 được ba ngày, Nong-O đã khiến Rodtang phải gục ngã tại sân vận động Lumpinee ở Bangkok. Chiến thắng này giúp anh tiến gần hơn tới mục tiêu giành đai vô địch thế giới ONE Championship ở hạng cân thứ hai trong sự nghiệp.

Nong-O giành chiến thắng bằng tính điểm đồng thuận (unanimous decision) trong trận đấu diễn ra tối thứ Sáu, qua đó giành quyền vào bán kết giải Muay Thái Grand Prix hạng ruồi, nơi anh sẽ đối đầu với Shimon Yoshinari.

“Không ai tin tôi có thể giành chiến thắng, nhưng tôi tin vào chính mình”, Nong-O chia sẻ với tờ Bangkok Post. Trước trận đấu, Nong-O viết trên mạng xã hội rằng có lẽ chỉ 1% người hâm mộ võ thuật tin anh sẽ đánh bại Rodtang.

Nong-O tung đòn chân trúng cổ Rodtang trong trận đấu

Theo Bangkok Post, Nong-O bị đánh giá thấp hơn Rodtang rất nhiều. Đặc biệt, Rodtang đã có gần hai tháng tập luyện chuẩn bị cho lần thượng đài này, sau khi những tranh chấp hợp đồng làm gián đoạn quá trình chuẩn bị cho trận tái đấu kickboxing với Takeru Segawa hồi tháng 4. Ở trận đấu đó, Rodtang đã 4 lần ngã xuống sàn và bị xử thua knock-out ở hiệp 5.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành ONE Championship, Chatri Sityodtong, trước đó thậm chí đã dự đoán Rodtang sẽ gặp nhà vô địch đương nhiệm Asadula Imangazaliev trong trận chung kết.

“Chúng ta không biết liệu đây có phải trận đấu cuối cùng của Nong-O hay không. Nếu anh ấy bị knock-out nặng, có thể anh ấy sẽ giải nghệ”, ông Chatri nói trước trận đấu.

Trong buổi tập mở, Nong-O từng chia sẻ về việc tăng cường rèn luyện thể lực khi tuổi tác ngày càng cao. Anh hiểu rằng mình có thể phải trải qua cả 3 hiệp đấu trước sức ép liên tục từ một đối thủ trẻ hơn 11 tuổi.

Rodtang có lợi thế về sức trẻ nhưng vẫn bại trận trước Nong-O

Nong-O đã chuẩn bị phương án đối phó với lối đánh áp sát của Rodtang kể từ khi hai người được lên lịch tranh đai hạng ruồi còn bỏ trống tại sự kiện ONE 173 ở Tokyo một năm trước. Tuy nhiên, Rodtang đổ bệnh sau khi cân trọng lượng, còn Nong-O không đạt yêu cầu cân nặng, khiến trận đấu bị hủy bỏ.

Lần này, Nong-O tiếp tục áp dụng chính chiến thuật đó tại Lumpinee. Trong góc đài của Nong-O có hai người bạn thân kiêm đồng đội tập luyện, những người đã giúp anh rèn giũa chiến thuật này: nhà vô địch kickboxing hạng featherweight ONE Championship Superbon và cựu vua kickboxing hạng bantamweight Petchtanong Petchfergus.

“Đôi khi tung đòn đấm, Rodtang thường hạ thấp tay xuống”, Nong-O tiết lộ. Ở hiệp 1, Nong-O liên tục tung những cú đá vào vùng sườn của Rodtang. Đối thủ vẫn không ngừng tiến lên, đồng thời tìm cách đánh vào vùng thân mỗi khi áp sát, nhằm buộc Nong-O phải hạ thấp tay để phòng thủ.

Sang hiệp 2, Nong-O bắt được thời điểm Rodtang lao vào và tung một cú chỏ khiến đối thủ bị rách da phía trên lông mày. Khi Nong-O tiếp tục nhấc chân trái, Rodtang chuẩn bị đón một cú đá vào sườn như trước đó. Tuy nhiên, cú đá lần này vượt qua hàng phòng ngự và trúng thẳng vào vùng cổ, khiến Rodtang mất thăng bằng và ngã xuống sàn.

“Tôi thừa nhận rằng mình không nghĩ Rodtang có thể đứng dậy sau tình huống đó”, Nong-O chia sẻ trong phát biểu được Khaosod dẫn lại.

Có ít người đặt niềm tin vào Nong-O ở trận đấu với Rodtang

Dù vậy, Rodtang vẫn vượt qua thời gian đếm 8 của trọng tài và lập tức lao vào tấn công trở lại. Khi Nong-O tìm cách kết thúc trận đấu, anh lại bị đối thủ phản đòn.

“Tôi khá bình tĩnh trong tình huống đó. Tôi chỉ tiếp tục thực hiện kế hoạch thi đấu vì tự tin vào tình trạng thể lực của mình”, Nong-O nói thông qua phiên dịch viên.

Đến hiệp 3, máu của Rodtang đã dính đầy trên ngực Nong-O. Võ sĩ có biệt danh “Người sắt” vẫn liên tục tiến lên vì cần một chiến thắng knock-out. Tuy nhiên, Nong-O chủ động để đối thủ đuổi theo mình. Mỗi khi có cơ hội, anh lại khóa chặt Rodtang trong những tình huống clinch (ôm ghì), qua đó kéo dài thời gian và giảm nhịp độ trận đấu.

Hai lần, Nong-O khiến Rodtang ngã xuống sàn bằng những tình huống kéo người đầy kinh nghiệm. “Không có lý do gì để tôi phải lao vào trao đổi những cú đấm với đối thủ”, Nong-O giải thích.

Khi được hỏi về khả năng giải nghệ, Nong-O nhớ lại hành trình 30 năm trước, thời điểm anh bắt đầu thi đấu ở tuổi lên 10. Võ sĩ người Thái Lan khẳng định bản thân sẽ tự quyết định thời điểm kết thúc sự nghiệp. “Không ai ép tôi phải thi đấu. Tôi chiến đấu đơn giản vì tôi thích điều đó”, Nong-O nói với nụ cười rạng rỡ. Có lẽ sau chiến thắng trước Rodtang, những người từng nghi ngờ khả năng của Nong-O sẽ phải suy nghĩ lại.

Nong-O (39 tuổi) tên thật là Apichet Kotanon, từng 4 lần vô địch sân vận động Lumpinee, một lần vô địch sân vận động Rajadamnern và là nhà vô địch thế giới Muay Thái hạng gà đầu tiên của ONE Championship. Anh từng giành danh hiệu này ở ba hạng cân khác nhau. Tính đến ngày 22/9/2026, Nong-O đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Muay Thái hạng ruồi của ONE Championship.

Sinh ra trong một gia đình nông dân, Nong-O lớn lên trong cảnh nghèo khó và bắt đầu sự nghiệp Muay Thai từ năm 9 tuổi. Anh bắt đầu tập luyện sau khi xem người hàng xóm đấm bao cát, và anh khao khát được thi đấu đến nỗi đã có trận đấu đầu tiên chỉ một tháng sau đó. Sau vài năm mài dũa kỹ năng, Nong-O đã đưa ra quyết định khó khăn là rời nhà đến Bangkok năm 14 tuổi để theo đuổi Muay Thai toàn thời gian

Trận đấu với Rodtang là lần thứ 3 mà Nong-O thượng đài trong năm nay. Sau khi bại trận trước võ sĩ Nga Asadula Imangazaliev ở ONE Friday Fights 147 hồi tháng 3, Nong-O trở lại mạnh mẽ với 2 thắng lợi trước Kongthoranee Sor.Sommai và Rodtang ở ONE trong tháng 6 và tháng 11 năm nay.