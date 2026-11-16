Rory McIlroy lần thứ tám giành danh hiệu Race to Dubai, cân bằng kỷ lục của Colin Montgomerie. (Ảnh: European Tour)

Rory McIlroy chính thức giành danh hiệu Race to Dubai 2026 sau khi kết thúc DP World Tour Championship ở vị trí á quân, ngày 15/11 vừa qua. Tay golf 37 tuổi người Bắc Ireland hoàn thành vòng đấu cuối với 67 gậy, ít hơn 5 gậy so với tiêu chuẩn par và không mắc bogey nào, qua đó đạt tổng thành tích 10 gậy âm sau bốn vòng.

Dù không giành chức vô địch giải đấu tại sân Jumeirah Golf Estates, kết quả này vẫn đủ giúp McIlroy vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp Eugenio Chacarra để đứng đầu bảng xếp hạng Race to Dubai, hệ thống tính điểm xác định tay golf xuất sắc nhất mùa giải của DP World Tour.

Trước vòng đấu quyết định, Chacarra nắm lợi thế trong cuộc đua điểm số toàn mùa. Tuy nhiên, McIlroy đã thể hiện phong độ ổn định khi ghi birdie ngay hố đầu tiên, tiếp tục có thêm những điểm số quan trọng tại các hố 6, 7 và 9.

Trong khi đó, Chacarra liên tục bám đuổi, khiến vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Race to Dubai nhiều lần đổi chủ. Đáng chú ý, sau khi tay golf người Tây Ban Nha ghi hai birdie liên tiếp ở nửa sau vòng đấu, khoảng cách giữa hai người trên bảng xếp hạng trực tiếp chỉ còn 0,1 điểm, với lợi thế nghiêng về Chacarra.

Bước ngoặt xuất hiện tại hố 16 khi McIlroy ghi thêm một birdie, qua đó giành lại vị trí dẫn đầu trong cuộc đua toàn mùa.

Ở hố 18 quyết định, cú phát bóng của McIlroy chạm cây khiến anh phải thực hiện thêm một cú đánh để đưa bóng trở lại vị trí thuận lợi. Dù vậy, tay golf người Bắc Ireland vẫn hoàn thành hố đấu với điểm par, bảo toàn vị trí thứ hai chung cuộc.

Chacarra sau đó không thể tạo nên bất ngờ khi cú đánh tiếp cận của anh đưa bóng vào bẫy cát cạnh green. Tay golf người Tây Ban Nha kết thúc vòng cuối với 69 gậy, xếp đồng hạng ba với tổng thành tích 8 gậy âm.

Kết quả này giúp McIlroy chính thức giành Race to Dubai lần thứ tám trong sự nghiệp, đồng thời là danh hiệu thứ năm liên tiếp kể từ năm 2022.

Thành tích đưa McIlroy sánh ngang huyền thoại Colin Montgomerie, người từng tám lần đứng đầu bảng xếp hạng tiền thưởng toàn mùa của European Tour, tiền thân của DP World Tour.

Trước đó, McIlroy đã ba lần giành danh hiệu này vào các năm 2012, 2014 và 2015. Với chức vô địch năm 2026, anh tiếp tục khẳng định sự ổn định trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Phát biểu sau khi nhận danh hiệu, McIlroy cho biết bản thân rất tự hào khi cân bằng kỷ lục của Montgomerie, đồng thời đánh giá đây là một trong những lần đăng quang khó khăn nhất do sự cạnh tranh quyết liệt từ Chacarra.

Đặc biệt, tay golf người Bắc Ireland xúc động khi nhắc đến cha mình, ông Gerry McIlroy, người vừa trải qua ca phẫu thuật ghép hai lá phổi hồi tháng 9 và đang trong quá trình hồi phục.

Theo McIlroy, cha anh đã gặp vấn đề sức khỏe kéo dài khoảng 18 tháng trước khi buộc phải phẫu thuật. Trong thời gian qua, anh thường xuyên tới Cleveland (Mỹ) để thăm và chăm sóc cha.

Trước khi lên đường tham dự các giải đấu tại Trung Đông, McIlroy đã đến thăm ông Gerry. Trong cuộc gặp, cha anh động viên con trai cố gắng giành danh hiệu Race to Dubai.

“Cha đã nói với tôi: Hãy giành Race to Dubai cho cha”, McIlroy kể lại.

Tay golf 37 tuổi cho biết lời động viên ấy luôn hiện diện trong suy nghĩ của anh suốt hai tuần thi đấu cuối cùng. Sau khi chính thức đăng quang, McIlroy không giấu được xúc động và dành tặng thành tích này cho cha.

“Danh hiệu này dành cho cha tôi”, McIlroy chia sẻ.

Trong khi đó, tại DP World Tour Championship 2026, Tyrrell Hatton là người giành chức vô địch với tổng thành tích 15 gậy âm, hơn McIlroy năm gậy. Tay golf người Anh hoàn thành vòng cuối với 66 gậy để lần đầu đăng quang tại giải đấu cuối mùa.

Với McIlroy, danh hiệu Race to Dubai thứ tám khép lại một mùa giải thành công, trong đó anh tiếp tục thể hiện phong độ ổn định và bảo vệ thành công chức vô địch Masters tại Augusta.

Tay golf người Bắc Ireland khẳng định sẽ tiếp tục hướng tới những mục tiêu mới trong năm 2027, đặc biệt là cơ hội vượt qua kỷ lục tám lần đứng đầu bảng xếp hạng toàn mùa của Colin Montgomerie.