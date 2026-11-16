Ronaldinho ra sân thi đấu ở tuổi 46

Nghệ sĩ sân cỏ Ronaldinho trở lại sân cỏ ở tuổi 46.

Sau hơn một thập kỷ vắng bóng ở sân chơi chuyên nghiệp, Ronaldinho tái xuất sân cỏ ở tuổi 46 trận đấu trong màu áo Ravenna ở trận derby với Forli tại Serie C, tương đương hạng Ba của Italia, vào 23 giờ ngày 15-11-2026.

Ravenna công bố chiêu mộ cựu sao Barcelona và Milan tại một sự kiện ở Miami hồi tháng 6. Tuy nhiên, Ronaldinho vẫn chưa tập luyện cùng đội bóng. Theo tờ Corriere della Sera, huyền thoại người Brazil đã theo dõi các trận đấu của Ravenna. Em trai đồng thời là người đại diện của anh, Roberto De Assis, cũng được phát hiện có mặt tại sân vận động của CLB vào cuối tháng 9.

Lần gần nhất Ronaldinho thi đấu một trận chính thức là trong màu áo Fluminense vào năm 2015.