Nations League: Anh chấm dứt mạch bất bại của Tây Ban Nha, Italia bị loại

Pháp đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-1. (Ảnh: UEFA)

Anh thắng thuyết phục

Loạt trận cuối vòng bảng UEFA Nations League 2026/2027 chứng kiến những diễn biến đáng chú ý tại League A, khi đội tuyển Anh vượt qua nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha, còn Bỉ giành quyền vào tứ kết sau chiến thắng thuyết phục trước Italia.

Trên sân Metropolitano ở Madrid, đội tuyển Anh nhập cuộc chủ động, gây sức ép liên tục lên hàng phòng ngự Tây Ban Nha. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel mở tỷ số ở phút 45 nhờ cú sút phạt đền thành công của Harry Kane.

Bước sang hiệp 2, đội khách tiếp tục duy trì thế trận tấn công hiệu quả. Phút 53, trung vệ Ezri Konsa đánh đầu nhân đôi cách biệt từ tình huống phạt góc của Declan Rice. Chỉ bốn phút sau, Ben White tận dụng đường kiến tạo của Jude Bellingham để nâng tỷ số lên 3-0.

Tưởng chừng đội tuyển Anh sẽ có chiến thắng dễ dàng, bước ngoặt xuất hiện ở phút 63 khi tiền vệ Elliot Anderson nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Lamine Yamal.

Tận dụng lợi thế hơn người, Tây Ban Nha đẩy cao đội hình và nhanh chóng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 nhờ quả phạt đền của Mikel Oyarzabal ở phút 65. Đến phút 75, Nico Williams dứt điểm chính xác sau đường chuyền của Lamine Yamal, đưa cách biệt xuống còn một bàn.

Trong những phút cuối, đội chủ nhà liên tục tổ chức tấn công, song thủ môn James Trafford thi đấu xuất sắc với nhiều pha cứu thua quan trọng, giúp đội tuyển Anh bảo toàn chiến thắng 3-2.

Kết quả này giúp đội tuyển Anh chấm dứt chuỗi 43 trận bất bại của Tây Ban Nha, đồng thời vượt qua chính đối thủ để giành ngôi đầu bảng A3. Hai đội cùng có 15 điểm sau sáu lượt trận, nhưng Anh xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Đây cũng là chiến thắng mang ý nghĩa quan trọng đối với thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel, khi họ giành vị trí hạt giống tại vòng tứ kết Nations League.

Bỉ ngược dòng đánh bại Italia 4-1, giành quyền vào tứ kết

Đội tuyển Bỉ "nhấn chìm" Italia. (Ảnh: UEFA)

Ở bảng A1, Italia bước vào trận làm khách trước Bỉ với mục tiêu giành kết quả thuận lợi để bảo vệ cơ hội đi tiếp. Đội bóng áo thiên thanh khởi đầu đầy hứa hẹn khi Francesco Pio Esposito mở tỷ số ngay phút 11.

Tuy nhiên, lợi thế của Italia nhanh chóng bị xóa bỏ. Chỉ trong 11 phút, từ phút 15 đến 26, đội tuyển Bỉ ghi liên tiếp ba bàn thắng nhờ công Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy và Jérémy Doku, qua đó đảo ngược cục diện trận đấu.

Sang hiệp 2, Italia nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà. Phút 80, Diego Moreira ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Bỉ. Trong thời gian bù giờ, Pio Esposito còn bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt khi không thực hiện thành công quả phạt đền.

Thất bại khiến Italia khép lại vòng bảng với 10 điểm, đứng thứ ba bảng A1 và chính thức bị loại. Trong khi đó, Bỉ giành vị trí thứ hai với 12 điểm, qua đó đoạt vé vào tứ kết.

* Ở trận đấu còn lại của bảng A1, Pháp đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-1 để kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu với 13 điểm. Bradley Barcola góp phần tạo ra bàn phản lưới nhà của Emirhan Topcu, trước khi Eli Junior Kroupi ghi bàn nhân đôi cách biệt. Abdulkerim Bardakci ghi bàn danh dự cho đội khách.

* Tại bảng A3, Croatia vượt qua Cộng hòa Séc 2-1 nhờ bàn thắng quyết định của Lovro Majer ở những phút cuối, qua đó khép lại chiến dịch vòng bảng bằng một chiến thắng.

Với kết quả này, Pháp và Bỉ trở thành hai đội tuyển tiếp theo giành quyền vào tứ kết UEFA Nations League 2026/2027, cùng với Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã sớm đoạt vé. Trong khi đó, Italia chính thức dừng bước sau khi xếp thứ ba bảng A1.

Như vậy, năm trong tổng số tám suất dự tứ kết đã được xác định. Ba tấm vé còn lại sẽ thuộc về các đội vượt qua cuộc cạnh tranh tại bảng A2 và A4, với những trận đấu quyết định diễn ra trong hai ngày 16 và 17/11 (giờ địa phương).