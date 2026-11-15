Thông tin ca nhiễm HIV lan truyền trên MXH, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Trước tình trạng thông tin ca nhiễm HIV lan truyền trên mạng xã hội, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, chấn chỉnh việc bảo mật dữ liệu người bệnh. Ảnh: Viniana Bau.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý và bảo mật thông tin người nhiễm HIV.

Theo cơ quan này, gần đây, một số trang mạng xã hội xuất hiện các thông tin lan truyền về những trường hợp lây nhiễm HIV liên quan cá nhân, tổ chức và chùm ca nhiễm HIV tại các địa phương.

Theo Cục Phòng bệnh, một số nội dung có biểu hiện suy diễn, thổi phồng số lượng người lây nhiễm, thậm chí tiết lộ thông tin cá nhân, hình ảnh nghi ngờ liên quan đến người nhiễm HIV. Tình trạng này không chỉ gây tâm lý hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng công tác phòng, chống HIV/AIDS mà còn xâm phạm nghiêm trọng quyền bảo mật thông tin của người bệnh.

Trước thực trạng trên, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các địa phương chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, thành phố và các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật thông tin người nhiễm HIV.

Cục Phòng bệnh yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình tiếp cận, khai thác, lưu trữ hồ sơ bệnh án và các hệ thống phần mềm quản lý thông tin HIV/AIDS, trong đó có HIV-INFO và HMED.

Bộ Y tế yêu cầu địa phương xác minh, xử lý tin sai sự thật và bảo vệ quyền riêng tư của người bệnh. Ảnh: KNT.

Cục Phòng bệnh nhấn mạnh cán bộ, nhân viên y tế bị nghiêm cấm tự ý sao chép, cung cấp hoặc tiết lộ thông tin, danh tính, địa chỉ, hình ảnh của người nhiễm HIV dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được người bệnh đồng ý hoặc không thuộc trường hợp được pháp luật cho phép.

Việc cung cấp thông tin người nhiễm HIV phục vụ công tác điều tra, tố tụng của các cơ quan liên quan cũng phải tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo các quy định pháp luật liên quan.

Bên cạnh đó, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế chủ động phối hợp với công an và cơ quan quản lý thông tin, truyền thông tại địa phương rà soát, xác minh các nguồn tin đăng tải sai sự thật, có tính chất kích động, kỳ thị hoặc làm lộ lọt thông tin cá nhân của người nhiễm HIV trên không gian mạng.

Các địa phương cần kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi đưa tin bịa đặt, xuyên tạc về tình hình dịch HIV/AIDS, gây hoang mang dư luận hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người nhiễm HIV.

Song song đó, ngành y tế cần chủ động cung cấp thông tin chính thống, khách quan, khoa học cho các cơ quan báo chí về tình hình dịch tễ HIV/AIDS trên địa bàn, tránh để thông tin chưa được kiểm chứng dẫn dắt dư luận.

Công tác truyền thông giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV cũng cần được đẩy mạnh. Người dân cần được phổ biến kiến thức về các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV như sử dụng thuốc dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), dự phòng sau phơi nhiễm (PEP) và điều trị ARV đạt tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện, tương ứng với nguyên tắc K=K (không phát hiện = không lây truyền qua đường tình dục).

Theo Cục Phòng bệnh, việc truyền thông đầy đủ, chính xác sẽ giúp người dân hiểu đúng về HIV, tránh tâm lý hoang mang, đồng thời khuyến khích những người có hành vi nguy cơ cao chủ động tiếp cận dịch vụ xét nghiệm và điều trị sớm.

Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, đặc biệt là những địa phương xuất hiện nhiều thông tin trái chiều trên mạng xã hội, khẩn trương rà soát, triển khai các nội dung trên và gửi báo cáo nhanh về tình hình thực tế, công tác phối hợp xử lý trước ngày 18/11/2026.