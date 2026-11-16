Ronaldo cân nhắc mời Messi dự trận đấu chia tay sự nghiệp

Ronaldo và Messi từng cùng ghi bàn tại Riyadh Season Cup tại Saudi Arabia (19-1-2023).

Ở trận đấu chia tay sự nghiệp này, CR7 muốn mời nhiều cầu thủ và huấn luyện viên nổi tiếng tham dự sự kiện, trong đó Lionel Messi là cái tên đứng đầu danh sách. Khả năng đội trưởng Inter Miami góp mặt được đánh giá khá cao nhưng hiện vẫn chưa được xác nhận.

Trong khi đó, Real Madrid lại không được nhắc đến trong kế hoạch, trong khi đó kịch bản Al Nassr đối đầu tuyển Bồ Đào Nha cũng gặp trở ngại khi Ronaldo không muốn HLV Jorge Jesus xuất hiện trong bất cứ sự kiện nào.

Ngoài phương án tổ chức một trận giao hữu tại Saudi Arabia, Ronaldo còn xem xét đề xuất thực hiện chuỗi trận tri ân trên 5 châu.

T.T