Pep Guardiola từ chối tuyển Mỹ

Guardiola chưa vội tái xuất sau khi rời Man City.

Theo Telegraph, chiến lược gia 55 tuổi quyết tâm dành một năm nghỉ ngơi sau khi chia tay Manchester City vào mùa hè năm 2026. Vì vậy, khả năng Guardiola lập tức trở lại băng ghế huấn luyện, đặc biệt ở cấp độ đội tuyển quốc gia, gần như không nằm trong kế hoạch hiện tại.

Guardiola có mối liên hệ khá đặc biệt với nước Mỹ. Sau khi rời Barcelona năm 2012, nhà cầm quân 55 tuổi từng dành phần lớn kỳ nghỉ phép để sinh sống tại New York, trước khi nhận lời dẫn dắt Bayern Munich.

Khoảng thời gian này, Guardiola sống trong một căn hộ gần công viên Central Park. Ông từng chia sẻ về niềm yêu thích dành cho nước Mỹ, đặc biệt là cảm giác được tận hưởng cuộc sống tương đối ẩn danh, tránh xa sự chú ý thường trực của truyền thông và người hâm mộ. Tuy nhiên, lời mời của liên đoàn bóng đá nước này đã bị Guardiola từ chối.

Guardiola được nhắm đến để thay Pochettino.

Dù vậy, dẫn dắt một đội tuyển quốc gia vẫn là mục tiêu mà Guardiola từng nhiều lần đề cập trong sự nghiệp. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn thử sức tại một giải đấu lớn như World Cup hoặc EURO, thay vì chỉ gắn bó với bóng đá cấp CLB.

Trước đây, Guardiola từng có những cuộc trao đổi với Liên đoàn Bóng đá Italy về khả năng dẫn dắt đội tuyển nước này. Tuy nhiên, ông quyết định từ chối, mở đường cho Roberto Mancini trở lại nắm quyền vào mùa hè năm ngoái.

Đội tuyển Anh cũng từng tìm hiểu khả năng bổ nhiệm Guardiola thay thế Gareth Southgate sau EURO 2024. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Anh cuối cùng lựa chọn Thomas Tuchel cho vị trí HLV trưởng.

Trong những đội tuyển mà Guardiola dành sự quan tâm, Brazil là cái tên đặc biệt. Ông từ lâu đã bị thu hút bởi lịch sử, bản sắc bóng đá và chiếc áo vàng biểu tượng của "Selecao". Bên cạnh đó, viễn cảnh dẫn dắt đội tuyển Anh cũng là một thử thách khiến chiến lược gia này hứng thú.

Việc từ chối tuyển Mỹ vì thế không đồng nghĩa Guardiola khép lại cánh cửa với bóng đá cấp đội tuyển. Ngược lại, nhà cầm quân 55 tuổi vẫn có thể hướng đến một cuộc phiêu lưu mới trong tương lai.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.