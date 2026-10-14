Xử đẹp 'Quỷ đỏ'

Atletico Madrid đã tìm lại phong độ đỉnh cao, từ sau trận thua 1-2 trước Liverpool ở lượt đấu trước tại vòng phân hạng Champions League. Đội bóng của HLV Diego Simeone đã toàn thắng 4 trận gần đây, đặc biệt là đánh bại đối thủ hùng mạnh Real Madrid với tỉ số 2-1 ở trận derby thủ đô hồi trung tuần tháng 9/2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Diego Simeone, Atletico luôn có nhiều phương án triển khai bóng, với một tuyến giữa có khả năng tranh chấp tốt, luân chuyển bóng và hỗ trợ tấn công hiệu quả, hàng tiền vệ của đội chủ nhà hoàn toàn có khả năng lấn lướt một tuyến giữa đầy bất ổn của đội bóng thành Manchester. Với phong độ ấn tượng như vậy, Atletico hoàn toàn tự tin hướng tới một chiến thắng trong lần đón tiếp Man United vào rạng sáng 14/10. Cần nhớ, đây là trận đấu mà các học trò của ông Diego Simeone có lợi thế cực lớn khi được thi đấu trên sân nhà. Bởi tại Metropolitano, đội bóng của Diego Simeone đang bất bại 5 trận mới nhất với 4 trận thắng và 1 trận hòa. Và sau 90 phút thư hùng, Atletico đã có được chiến thắng thứ 5, khi đánh bại Man United với tỉ số 2-0.

Bên kia chiến tuyến, phong độ của Man United hoàn toàn trái ngược với Atletico Madrid. Hôm thứ bảy vừa rồi, đội bóng thành Manchester đánh rơi chiến thắng ở những phút bù giờ, khi để đội bét bảng Tottenham gỡ hòa 1-1 tại giải Ngoại hạng Anh. Đó là trận thứ 4 liên tiếp không biết mùi chiến thắng của thầy trò HLV Michael Carrick ở các giải đấu chính thức. Thời điểm này, Man United có xu hướng chơi pressing tầm cao. Tuy nhiên, tuyến giữa và hàng phòng ngự của “Quỷ đỏ” chưa có được khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu khi đối thủ gây áp lực quyết liệt. Điều đó khiến “Quỷ đỏ” thường gục ngã ở những phút cuối, khi đối thủ dồn toàn lực tấn công. Trước những vấn đề đáng lo ngại ở mọi tuyến, cùng với phong độ đang tuột dốc và thi đấu khá bất ổn khi phải rời xa mái nhà Old Trafford, Man United đã phải nhận thất bại 0-2 trước chủ nhà Atletico Madrid trong màn đối đầu tại Metropolitano vào rạng sáng 14/10.

Atletico Madrid đã có sự khởi đầu như mơ, khi ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, Barrios đã làm sân vận động Metropolitano nổ tung bằng bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Nhận đường chuyền căng ngang của Baena từ cánh trái vào vòng cấm, Barrios dứt điểm nhẹ nhàng ở tư thế trống trải, tung lưới Man United. Sau bàn thua quá sớm, Man United thi đấu khá tốt trong ít phút sau đó. Tuy nhiên, những tình huống quyết định “Quỷ đỏ” lại không có được độ chuẩn xác cần thiết. Và sau đó các học trò của HLV Michael Carrick lại để cho Atletico chiếm lại thế trận. Dù không bị dính thêm bàn thua trong hiệp 1, nhưng “Quỷ đỏ” hoàn toàn bị đối phương lấn lướt.

Chơi dưới cơ đối thủ, Man United lại còn bị mất người ở phút 75, khi Yoro phạm lỗi với tiền đạo của Atletico và bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu. Lập tức “Quỷ đỏ” phải trả giá vì sự thiếu hụt nhân sự. Vào phút 79, hàng phòng ngự của Man United đã không thể chống đỡ được pha tấn công nhanh của Atletico. David băng lên với tốc độ cao rồi dứt điểm căng, Lammens cản phá nhưng bóng bật ra đúng tầm để Lookman dứt điểm vào lưới trống. 2-0 nghiêng về chủ nhà Atletico là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Ở chiều ngược lại, những ngày tháng “hoa hồng” của HLV Michael Carrick có lẽ đang dần khép lại.