Đêm Madrid khép lại theo cách tồi tệ chẳng kém gì khởi đầu của Manchester United. Chỉ mất 49 giây để Atletico Madrid trừng phạt sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự đội khách, trước khi "Quỷ đỏ" kết thúc trận đấu trong cảnh chỉ còn 10 người trên sân và nhận thêm bàn thua ở phút 79.

Trong 90 phút tại Madrid, những vấn đề cố hữu của đội bóng dưới thời Michael Carrick tiếp tục bị phơi bày, từ khả năng tổ chức phòng ngự, sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm cho đến những giới hạn về bản lĩnh.

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Bàn thua ngay phút đầu tiên là lời cảnh báo mà Man Utd không thể phớt lờ. Hàng thủ đội khách bị xuyên phá quá dễ dàng khi Dalot xử lý thiếu hợp lý trong tình huống bẫy việt vị, còn Heaven để Barrios thoải mái xâm nhập và dứt điểm. Atletico không cần quá nhiều đường chuyền để tạo ra khác biệt. Sự chủ động, tốc độ và khả năng khai thác khoảng trống của đội chủ nhà lập tức đẩy Man Utd vào thế phải rượt đuổi.

Dẫu vậy, thất bại của "Quỷ đỏ" không đơn thuần đến từ việc bị đối thủ áp đảo. Đội bóng của Carrick vẫn tạo ra đủ cơ hội để thay đổi cục diện. Mbeumo có tình huống dứt điểm nguy hiểm sau pha phối hợp với Tielemans, Baleba đánh đầu trong tư thế thuận lợi, còn Bruno Fernandes liên tiếp thử vận may. Tiền vệ người Bồ Đào Nha thậm chí đưa bóng trúng xà ngang ở phút 70 từ một tình huống đá phạt. Man Utd có cơ hội, nhưng không đủ lạnh lùng để chuyển hóa thành bàn thắng.

Sự phung phí ấy càng trở nên tai hại khi hàng phòng ngự tiếp tục mắc sai lầm. Sau khi Yoro phải nhận thẻ đỏ, Man Utd rơi vào thế bất lợi về quân số, tạo điều kiện để Atletico gia tăng sức ép. Phút 79, Lookman xuất hiện đúng lúc và dễ dàng dứt điểm thành bàn, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Bàn thua này đánh gục hy vọng của đội khách, đồng thời cho thấy cái giá phải trả khi đội bóng vừa thiếu chắc chắn trong phòng ngự, vừa không tận dụng được những cơ hội trước đó.

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Thất bại tại Madrid vì thế không chỉ là câu chuyện về một bàn thua sớm hay tấm thẻ đỏ của Yoro. Man Utd đã có những thời điểm chơi khởi sắc, tạo ra cơ hội và đủ khả năng khiến đối thủ gặp khó khăn. Nhưng sự thiếu chính xác trước khung thành cùng những khoảng trống chết người ở hàng thủ đã phá hỏng tất cả.

Carrick có thể tiếc nuối vì các cơ hội bị bỏ lỡ, song điều đó không thể che lấp sự mong manh của đội bóng. Man Utd không thắng trong 5 trận gần nhất, còn Carrick nguy cơ đi vào vết xe đổ của Ole Gunna Solskjaer, huấn luyện viên tạm quyền bị sa thải không lâu sau khi ký hợp đồng chính thức.

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