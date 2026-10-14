Nhận định trận đấu LASK vs Liverpool, 23h45 ngày 14.10: Chiến thắng cần thiết

Phong độ LASK vs Liverpool

Tròn 1 năm nhận lời ngồi vào ghế nóng, HLV Dietmar Kuhbauer đã thực sự mang đến bộ mặt khởi sắc rõ rệt cho LASK. Cú đúp vô địch sân chơi quốc nội mùa giải 2025/26 là thành quả ngọt ngào, đồng thời mang tới tấm vé trở lại đấu trường danh giá Champions League.

Khởi đầu mùa giải năm nay, LASK từng tạo ra mạch 7 chiến thắng ở sân chơi quốc nội. Tuy nhiên, kể từ sau thất bại ở lượt mở màn vòng phân hạng trước AEK Athens, nhà vô địch nước Áo bất ngờ sa sút khó tin.

3 vòng đấu gần nhất tại giải VĐQG, LASK không còn được hưởng niềm vui chiến thắng, chỉ hòa 1 và thua 2. Chuỗi thành tích kém cỏi khiến đội chủ sân Raiffeisen tụt xuống hạng 3, kém 2 đối thủ phía trên lần lượt 2 và 5 điểm.

Trong tình cảnh sa sút cả về tinh thần lẫn phong độ, LASK sẽ phải bước vào cuộc đón tiếp Liverpool cùng tâm trạng nhiều âu lo. Đích thân HLV Kuhbauer thừa nhận đội nhà đang không ở trạng thái tốt nhất và cần các học trò duy trì sự tập trung nếu muốn tạo nên bất ngờ.

Sự chênh lệch lớn về tương quan đẳng cấp nên dễ hiểu khi lịch sử cũng đang chống lại đội chủ nhà. Trong cả 2 lần chạm trán Liverpool gần đây tại vòng bảng Europa League mùa 2023/24, LASK đều thúc thủ với tỷ số đậm, 1-3 và 0-4.

Ngoài ra, cả 6 lần đụng độ các đội bóng Anh gần nhất, ĐKVĐ Áo đều không thắng, chỉ hòa 1 và thua 5. Riêng trên sân nhà, LASK thua 2, hòa 1, ghi 4 và thủng lưới 11 bàn ở 3 lần đón tiếp các CLB đảo quốc sương mù gần đây.

Về phần mình, Liverpool chia tay Anfield trong trạng thái trĩu nặng. Cuối tuần qua, "The Kop" thua đậm 0-3 ở cuộc đón tiếp Man City. Trên thực tế, đoàn quân dưới trướng HLV Andoni Iraola đã thi đấu khá tốt trước khi bước ngoặt xảy đến ở phút 62, với tấm thẻ đỏ dành cho Ryan Gravenberch.

Gục ngã ngay trên sân nhà, Liverpool bị kéo tụt xuống vị trí thứ 9, có trong tay 9 điểm và bị chính đội đầu bảng Man City bỏ xa 9 điểm. Nhưng đây không phải lúc Van Dijk và các đồng đội được phép quá ủ rũ.

Bởi họ cần nhanh chóng tập trung trở lại, hướng đến chiến thắng tại Champions League. Kết quả tích cực ở sân chơi châu lục sẽ trở thành nguồn động lực, vực dậy tinh thần của toàn đội cho chặng đường hứa hẹn còn nhiều chông gai phía trước, bao gồm chuyến làm khách dự báo nhiều khó khăn đến sân Gtech Community của Brentford cuối tuần này.

Thông tin lực lượng LASK vs Liverpool

LASK: Chưa có sự phục vụ của Ramiz Harakate. Khả năng ra sân của Moses Usor cũng không mấy sáng sủa.

Liverpool: Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai và Alexander Isak nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt. Hugo Ekitike đang dưỡng thương dài hạn.

Đội hình dự kiến LASK vs Liverpool

LASK: Jungwirth; Mbuyamba, Alemao, Andrade; Jorgensen, Ljubicic, Bogarde, Horvath, Dibango; Kalajdzic, Lang

Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Ngumoha; Koumas

Dự đoán: 1-2