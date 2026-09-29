Chi Pu sang Pháp

Chi Pu vừa khiến mạng xã hội chú ý khi đăng tải những hình ảnh gợi nhớ chuyến đi Pháp. Kèm loạt khoảnh khắc tại đất nước châu Âu, nữ nghệ sĩ viết: “Lại nhớ mùa hè nước Pháp rồi”. Dòng trạng thái ngắn cùng hình ảnh đời thường cho thấy Chi Pu vẫn dành thời gian tận hưởng những khoảng nghỉ bên cạnh lịch trình công việc dày đặc.

Hình ảnh Chi Pu ở Pháp.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cuộc sống hiện tại của Chi Pu không còn bó hẹp trong một lĩnh vực. Nữ nghệ sĩ duy trì song song âm nhạc, diễn xuất, các hoạt động quốc tế và công việc kinh doanh. Năm 2023, Chi Pu tạo dấu ấn tại Trung Quốc, từ đó mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động của mình. Đến năm 2026, cô tiếp tục phát triển công việc ở nhiều thị trường và tham gia điều hành một công ty giải trí. Báo chí trong nước cũng ghi nhận Chi Pu hiện dành nhiều sự chú ý cho các dự án nghệ thuật, hoạt động quốc tế và kinh doanh.

Dù thử sức ở nhiều vai trò, điện ảnh vẫn là một phần quan trọng trong hành trình của Chi Pu. Cô bước lên màn ảnh rộng từ Thần Tượng năm 2013, sau đó lần lượt xuất hiện trong Hương Ga, Chung Cư Ma, Yêu, Vệ Sĩ Sài Gòn, Lala: Hãy Để Em Yêu Anh, Chị Chị Em Em, Thiên Thần Hộ Mệnh, Mười: Lời Nguyền Trở Lại và Người Mặt Trời.

Ở giai đoạn đầu, Chi Pu chủ yếu đảm nhận những vai diễn giúp cô tích lũy kinh nghiệm trước khi có cơ hội thử sức với các nhân vật nhiều màu sắc hơn. Hương Ga giúp cô gây chú ý khi vào vai Hương Ga thời trẻ, trong khi Chung Cư Ma đánh dấu lần trở lại với dòng phim kinh dị và đạt khoảng 42 tỷ đồng phòng vé. Yêu tiếp tục là một cột mốc khi phim thu khoảng 47 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất trong giai đoạn này là Vệ Sĩ Sài Gòn. Tác phẩm có Chi Pu tham gia đạt khoảng 151 tỷ đồng, trở thành một trong những dấu mốc doanh thu đáng kể nhất trong danh sách phim mà nữ diễn viên từng góp mặt. Thành công của phim giúp Chi Pu tiếp tục có cơ hội xuất hiện trong những dự án điện ảnh thương mại quy mô lớn.

Sau Vệ Sĩ Sài Gòn, Chi Pu tiếp tục thử sức với Lala: Hãy Để Em Yêu Anh, trước khi tạo dấu ấn mới với Chị Chị Em Em. Trong phim, cô đảm nhận Bảo Nhi, nhân vật có nhiều diễn biến tâm lý phức tạp bên cạnh Thanh Hằng và Lãnh Thanh. Tác phẩm ra mắt năm 2019, đạt khoảng 71 tỷ đồng và được chọn tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Busan.

Không phải dự án nào của Chi Pu cũng đạt doanh thu cao. Thiên Thần Hộ Mệnh thu hơn 40 tỷ đồng, trong khi Mười: Lời Nguyền Trở Lại đạt khoảng 24 tỷ đồng. Với Người Mặt Trời, tác phẩm ra rạp cuối năm 2023 ghi nhận doanh thu khoảng 11-12 tỷ đồng.

Chi Pu đang chuẩn bị trở lại với Chị Chị Em Em 3.

Sau khoảng ba năm không xuất hiện trong một dự án điện ảnh mới, Chi Pu đang chuẩn bị trở lại với Chị Chị Em Em 3. Bộ phim đánh dấu lần thứ hai nữ nghệ sĩ góp mặt trong thương hiệu này sau phần đầu năm 2019. Ở phần mới, Chi Pu đảm nhận vai Thị Nương, bên cạnh Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Quốc Anh và NSND Lê Khanh. Phim do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn và dự kiến khởi chiếu ngày 16/10/2026.

Những hình ảnh tại Pháp được Chi Pu chia sẻ mới đây là một lát cắt trong cuộc sống hiện tại của nữ nghệ sĩ. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Chi Pu đang duy trì nhịp sống năng động với nhiều công việc và lịch trình ở cả Việt Nam lẫn nước ngoài.