Ji Chang Wook chọn một vai diễn không có 'đáp án đúng' trong The Scandal

Không chọn một nhân vật dễ đoán, Ji Chang Wook bước vào The Scandal với vai Cho Won, một quý tộc thời Joseon bị cuốn vào những cuộc chinh phục tình ái và các mối quan hệ đầy toan tính. Với nam diễn viên, điều hấp dẫn nhất không nằm ở việc nhân vật này có một câu chuyện tình đơn thuần, mà ở những trạng thái cảm xúc liên tục thay đổi bên trong anh ta.

Ji Chang Wook trong The Scandal. Ảnh: Netflix

Đây cũng là một trong những vai diễn khiến Ji Chang Wook phải thay đổi cách làm việc quen thuộc. Thay vì cố tìm ra một cách thể hiện duy nhất cho Cho Won, anh cùng đạo diễn Jung Ji-woo chấp nhận sự mơ hồ và thử nghiệm nhiều sắc thái khác nhau trong quá trình quay.

The Scandal được Netflix phát hành ngày 18/9, lấy bối cảnh Joseon và chuyển thể từ tiểu thuyết Dangerous Liaisons của nhà văn Pháp Pierre Choderlos de Laclos, xuất bản năm 1782.

Tác phẩm này vốn đã có nhiều phiên bản chuyển thể. Riêng tại Hàn Quốc, câu chuyện từng được đưa lên màn ảnh với bộ phim Untold Scandal năm 2003.

Trong phiên bản mới, Ji Chang Wook đảm nhận Cho Won, một quý tộc nổi tiếng với những cuộc chinh phục tình ái. Nhân vật bị cuốn vào trò chơi do Phu nhân Cho, do Son Ye Jin thủ vai, khởi xướng. Mục tiêu của cuộc cá cược là chinh phục một người phụ nữ đức hạnh đang sống dưới những khuôn phép nghiêm ngặt của xã hội đương thời.

Một cảnh trong phim "The Scandal". Ảnh: Netflix

Thế nhưng, câu chuyện dần vượt khỏi một cuộc chơi được tính toán từ trước khi cảm xúc, ham muốn, sự ám ảnh và tình yêu bắt đầu đan xen.

Ji Chang Wook cho biết ban đầu anh hình dung Cho Won là người cùng lúc có tình cảm với hai phụ nữ. Tuy nhiên, càng tìm hiểu, nam diễn viên càng nhận ra nhân vật phức tạp hơn nhiều.

Chính sự khó xác định ấy trở thành lý do khiến anh muốn nhận vai.

“Tôi thực sự muốn thử sức với vai Cho Won. Tôi quyết định rằng đây là một thử thách đáng để dấn thân”, Ji Chang Wook chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với The Korea Times.

Một điểm đặc biệt trong quá trình thực hiện The Scandal nằm ở phương pháp làm việc của ê-kíp.

Ji Chang Wook vốn là kiểu diễn viên muốn hiểu rõ nhân vật, cảm xúc và hướng diễn trước khi bắt đầu. Tuy nhiên, cách tiếp cận của đạo diễn Jung Ji-woo lại yêu cầu anh bước ra khỏi thói quen đó.

Nam diễn viên cho biết đôi lúc anh cảm thấy bối rối, đau đớn và dằn vặt vì không thể xác định một trạng thái cảm xúc duy nhất cho Cho Won. Nhưng chính quá trình đó lại tạo ra trải nghiệm mới mẻ.

Thay vì tìm một “đáp án đúng”, ê-kíp thực hiện nhiều lần quay với những sắc thái khác nhau. Các bản diễn được ghi lại mà không lập tức xem lại trên màn hình kiểm tra để lựa chọn phương án an toàn nhất.

Cách làm này cho phép cảm xúc của nhân vật được mở rộng theo nhiều hướng thay vì bị đóng khung ngay từ đầu.

Ji Chang Wook nói anh đặc biệt sợ cảm giác nhận ra mình đang lặp lại những thói quen diễn xuất cũ. Vì vậy, việc bước vào một phương pháp làm việc xa lạ khiến anh vừa áp lực vừa thấy thú vị.

Với một tác phẩm có nguyên tác nổi tiếng và từng được chuyển thể, Ji Chang Wook hiểu rằng phiên bản mới chắc chắn sẽ bị đặt cạnh những tác phẩm đi trước.

Áp lực càng rõ hơn khi nhân vật Cho Won từng được Bae Yong Joon thể hiện trong Untold Scandal năm 2003.

Nam diễn viên thừa nhận anh đã nghĩ đến những phản ứng trái chiều trước khi phim phát hành. Tuy nhiên, việc chuẩn bị tâm lý không đồng nghĩa với việc hoàn toàn không bị tác động.

Sau khi The Scandal lên sóng, bộ phim nhận nhiều ý kiến khác nhau. Một số đánh giá từ khán giả và truyền thông Hàn Quốc cho rằng tác phẩm có nhịp chậm, thiếu sức hút hoặc chưa tạo được hiệu ứng như kỳ vọng. Diễn xuất và tạo hình của Ji Chang Wook cũng trở thành chủ đề được bàn luận.

Một số khán giả thậm chí đặt nhân vật Cho Won của anh cạnh phiên bản từng do Bae Yong Joon thể hiện.

Ji Chang Wook cho biết những lời nhận xét tiêu cực vẫn khiến anh tổn thương. Tuy nhiên, thay vì chỉ tiếp nhận lời khen, nam diễn viên cho rằng những phản ứng không tích cực cũng giúp anh hiểu thêm lý do một tác phẩm không chạm được đến một bộ phận người xem.

Anh cũng cho biết bản thân không hoàn toàn đồng tình với cách ví The Scandal như một phiên bản Hàn Quốc của Bridgerton, nhưng hiểu rằng mỗi khán giả có thể hình thành một cách nhìn khác nhau sau khi xem phim.

Ji Chang Wook cũng nói về lý do anh lựa chọn vai Jo Won. Ảnh: Netflix↵

Bên cạnh thử thách từ nhân vật, một phần đáng chú ý trong quá trình thực hiện The Scandal là sự kết hợp giữa Ji Chang Wook và Son Ye Jin.

Nam diễn viên dành nhiều lời khen cho bạn diễn, đặc biệt là khả năng tập trung trong những cảnh quay chung.

Ji Chang Wook cho biết anh thường cảm thấy căng thẳng khi diễn cùng Son Ye Jin. Có những cảnh hai nhân vật vẫn mỉm cười trên màn ảnh nhưng phía sau đó lại là sự đối đầu về cảm xúc.

Theo nam diễn viên, sự tập trung của Son Ye Jin mạnh đến mức tạo áp lực trực tiếp lên người diễn cùng. Vì muốn trở thành một bạn diễn khiến đàn chị cảm thấy thoải mái, anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cảnh chung.

Với Ji Chang Wook, cơ hội hợp tác cùng Son Ye Jin vì thế trở thành một trải nghiệm đặc biệt trong quá trình thực hiện bộ phim.

Những phản ứng trái chiều không khiến The Scandal biến mất khỏi sự chú ý của khán giả.

Theo Tudum, sau 3 ngày phát hành, bộ phim đạt 1,9 triệu lượt xem trên Netflix và đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng các chương trình không nói tiếng Anh.

Trong khi khán giả tiếp tục đưa ra những cách lý giải khác nhau về câu chuyện và nhân vật, Ji Chang Wook lại nhìn The Scandal theo hướng cởi mở hơn.

Anh cho rằng bộ phim không phải kiểu tác phẩm đưa ra sẵn mọi câu trả lời để người xem chỉ việc tiếp nhận. Những khoảng trống trong cách kể chuyện được để lại cho khán giả tự suy ngẫm và hình thành cách hiểu riêng.