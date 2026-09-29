Nam Long - Nam Hoàng: 'Chúng em hạnh phúc khi được đóng phim'

Từng góp mặt trong các dự án như “Mẹ biển”, “Nắng khuya”, “Tình đầu có độc”…, Nam Hoàng và Nam Long đã có cơ hội thử sức với nhiều vai diễn. Trong cuộc phỏng vấn với PV Tri thức và Cuộc sống, hai anh em kể về những kỷ niệm trên phim trường, thử thách khi hóa thân vào nhân vật và ước mơ trong tương lai.

Chia sẻ về cơ duyên đưa Nam Hoàng và Nam Long đến với nghệ thuật, mẹ hai em cho biết: “Từ khi còn nhỏ, hai con đã thích xem quảng cáo trên tivi và thường làm theo, nhất là những động tác vui nhộn, nhảy hoặc hát. Vì vậy, khi có dịp, tôi tìm hiểu và đăng ký các công việc phù hợp để hai con thử sức. Rất may mắn, cả hai anh em đều được chọn vào quảng cáo sữa đầu tiên. Cả nhà rất vui và bắt đầu ủng hộ các con.

Sau đó, Nam Hoàng và Nam Long được học thêm về diễn xuất, đồng thời có cơ hội chụp mẫu ảnh và tham gia các MV nhỏ. Từ đó, hai con có thêm nhiều cơ hội.

Khi các con bắt đầu xuất hiện trên tivi, tôi nhận thấy hai bé cần trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất. Tôi tìm hiểu và biết đến thầy Dương Hoàng Vinh, một đạo diễn có tâm với nghề và yêu trẻ nên quyết định cho hai con theo học”.

Mỗi khi nhận được lời mời tham gia một dự án, gia đình đều để Nam Hoàng và Nam Long đọc kịch bản và đưa ra quyết định.

“Mỗi khi có cô chú gửi lời mời, tôi đều thông báo cho các con. Tùy vai phù hợp, cô chú sẽ lựa chọn Nam Hoàng hoặc Nam Long. Tôi luôn tôn trọng ý kiến của hai con. Các con đọc kịch bản, nếu cảm thấy phù hợp và bản thân có thể đảm nhận thì mới nhận lời.

Trước mỗi vai diễn, hai con đều đọc kỹ kịch bản. Tôi sẽ cùng các con phân tích tính cách nhân vật, chuẩn bị trang phục và những thứ cần thiết. Khi lên đoàn, nếu có điều gì chưa hiểu, các con sẽ hỏi đạo diễn và các cô chú để biết mình cần thể hiện nhân vật như thế nào”, mẹ hai em chia sẻ.

Với Nam Hoàng và Nam Long, mỗi lần tham gia một dự án là dịp được gặp gỡ, học hỏi từ những người làm nghề.

“Mỗi bộ phim là một lần chúng em được trải nghiệm, gặp các ông bà, cô chú, anh chị và được mọi người hướng dẫn, chỉ dạy. Qua những lần như vậy, chúng em cũng học thêm được nhiều điều về diễn xuất”, hai anh em chia sẻ.

Nam Hoàng cho biết hai anh em cũng thường xuyên hỗ trợ nhau: “Hai anh em thường tâm sự với nhau về vai diễn, những chuyện hằng ngày và cả việc học. Có điều gì chưa biết, Nam Long sẽ hỏi em hoặc hỏi ba mẹ. Em luôn biết mình là anh nên phải cố gắng để làm gương cho em. Nam Long cũng rất ngoan và hiểu chuyện”.

Theo mẹ Nam Hoàng và Nam Long, qua những lần tham gia phim ảnh, hai con ngày càng tự tin hơn.

“Các con ngày càng tự tin, dạn dĩ hơn. Hai con cải thiện cách phát âm, biết sử dụng hình thể cũng như kìm nén hoặc bộc lộ cảm xúc đúng lúc.

Gia đình luôn nhắc các con rằng mình còn nhiều điều phải học. Các con cũng phải biết trân trọng những người đã hướng dẫn, chỉ dạy và trao cho mình cơ hội”, mẹ hai em chia sẻ.

Nhắc đến những vai diễn để lại nhiều ấn tượng, Nam Hoàng nhớ đến “Mẹ biển” của đạo diễn Nguyễn Phương Điền.

“Em may mắn được các ông bà, cô chú yêu thương và có cơ hội tham gia nhiều phim truyền hình. Mỗi bộ phim, dù được diễn ít hay nhiều, em đều có những kỷ niệm riêng.

Trong “Mẹ biển”, em chỉ có vài phân đoạn nhưng có một cảnh khá khó. Đó là cảnh em chăm sóc mẹ do cô Cao Thái Hà đóng khi mẹ say, nôn vào người em. Nhân vật của em luôn cảm thấy cô đơn, lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Em đã khóc nhưng cảm xúc ấy phải nén lại, chủ yếu thể hiện qua ánh mắt và đôi tay chăm sóc mẹ. Với em, đó là một cảnh khó. Khi “Mẹ biển” đoạt giải Mai Vàng, em rất vui vì mình may mắn được góp một vai nhỏ trong phim”, Nam Hoàng chia sẻ.

“Nắng khuya” của đạo diễn Nhâm Minh Hiền cũng để lại cho em nhiều dấu ấn.

“Trong phim, em đóng vai Chiến lúc nhỏ. Em rất thích nhân vật này, đặc biệt là tính cách của Chiến khi trưởng thành do chú Lê Minh Thành đóng.

Em theo đoàn quay từ Củ Chi đến biển Phước Hải nên có nhiều kỷ niệm với các cô chú, anh chị trong ê-kíp. Sau “Nắng khuya”, em luôn nhớ và biết ơn bác Nhâm Minh Hiền. Bác thương em và dạy em rất nhiều về diễn xuất”, Nam Hoàng nói.

Một dự án khác Nam Hoàng nhắc đến là “Chiếc vòng ngọc bích 2” của đạo diễn Dương Nguyễn.

“Đây là bộ phim em có nhiều kỷ niệm với các cô chú trong đoàn và bạn diễn Bồ Câu. Có những lúc nhân vật đang vui nhưng sang cảnh tiếp theo lại phải khóc. Khi đó, em chưa thể thoát khỏi cảm xúc vui ngay mà phải lấy lại tâm lý. Có lúc đến khi khóc được rồi, em lại không nín được. Qua những trải nghiệm như vậy, em nhận ra mình còn nhiều điều phải học để có thể kiểm soát và thể hiện cảm xúc tốt hơn”, em nói.

Nếu có cơ hội hóa thân thành một dạng nhân vật mới, Nam Hoàng muốn thử sức với hình ảnh khác hẳn bản thân ngoài đời.

“Em muốn thử sức với một vai phản diện, ranh ma, mạnh mẽ, thật khác với tính cách của em ngoài đời. Em yêu diễn xuất và ước mơ trở thành một diễn viên giỏi. Ngoài ra, em còn đam mê bóng đá. Em cũng sẽ cố gắng học tập để sau này có thể trở thành một nhà ngoại giao. Đó là ước mơ em đã ấp ủ từ lâu”, Nam Hoàng chia sẻ.

Với Nam Long, “Tình đầu có độc” là một trong những dự án để lại nhiều kỷ niệm.

“Em nhớ nhất thời gian quay “Tình đầu có độc”. Có hôm, em phải thức đến 1h sáng mới hoàn thành tất cả các phân đoạn nhưng vẫn có nhiều năng lượng vì được các cô chú trong đoàn yêu thương.

Em còn tham gia “Bộ tứ phá án” của bác Nam Phương, một bộ phim sắp ra mắt. Trong phim, em có tạo hình cổ trang và vào vai một nhân vật bị ba dượng đánh. Em rất thích phân đoạn này vì tạo hình khác với những vai em từng đóng”, Nam Long kể.

Qua những lần tham gia phim ảnh, Nam Long cũng dần nhận ra dạng nhân vật mình muốn thử sức trong tương lai.

“Em muốn đóng một vai hài hước, thú vị, có thể mang tiếng cười đến cho mọi người. Đây là dạng vai em muốn được thử nếu có cơ hội”, em nói.

Bên cạnh diễn xuất, Nam Long dành sự yêu thích cho âm nhạc và có thêm một ước mơ khác.

“Em rất yêu diễn xuất và mong mình sẽ có thêm cơ hội thử sức với những vai mới. Ngoài ra, em thích đàn piano. Em ước mơ trở thành một diễn viên. Bên cạnh đó, em vẫn sẽ cố gắng học tập để sau này có thể trở thành giáo viên dạy ngoại ngữ cho các em”, Nam Long chia sẻ.

Khép lại cuộc trò chuyện, Nam Hoàng và Nam Long bày tỏ sự biết ơn với những người đã đồng hành, giúp đỡ hai em trên hành trình theo đuổi diễn xuất.

“Chúng em cảm ơn thầy Dương Hoàng Vinh đã tận tình hướng dẫn, giúp chúng em học hỏi thêm về diễn xuất; cảm ơn thầy cô và ba mẹ luôn tạo điều kiện để chúng em học tập, theo đuổi đam mê. Chúng em cũng biết ơn các bác đạo diễn đã tin tưởng, lựa chọn và trao cơ hội để chúng em được thể hiện mình qua từng vai diễn.

Chúng em trân trọng tình cảm của ông bà, cô chú gần xa đã luôn đón nhận và ủng hộ hai anh em trong suốt thời gian qua”, Nam Hoàng và Nam Long chia sẻ.