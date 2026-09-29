Trung Dũng và Cát Tường được khán giả 'đẩy thuyền'

Sau hơn 30 năm quen biết và nhiều lần đồng hành trong công việc, Trung Dũng và Cát Tường một lần nữa thu hút sự chú ý khi cùng dẫn dắt chương trình Thật và Giả. Ngay từ số đầu tiên, sự ăn ý trong cách trò chuyện của hai nghệ sĩ tiếp tục trở thành chủ đề được khán giả quan tâm.

Đáng chú ý, bên dưới video, nhiều khán giả để lại những bình luận mang tính chất se duyên cho Trung Dũng và Cát Tường. Một số ý kiến viết: “2 anh chị về một nhà đi ạ, rất ngưỡng mộ anh chị luôn”, hay “Rất mong hai diễn viên Cát Tường và Trung Dũng về chung một nhà cho nó có đôi”...

Những bình luận này cho thấy hình ảnh thân thiết của Trung Dũng và Cát Tường tiếp tục tạo được sự yêu thích đối với một bộ phận khán giả. Trước đó, cả hai cũng nhiều lần được người hâm mộ trêu đùa về chuyện “về chung một nhà” bởi có mối quan hệ thân thiết và thường xuyên xuất hiện cùng nhau.

Trung Dũng và Cát Tường tiếp tục tạo được sự yêu thích đối với một bộ phận khán giả.

Thực tế, “về chung một nhà” cũng chính là cách Cát Tường và Trung Dũng gọi vui cho dự án mới của cả hai. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ cô và nam diễn viên cùng quê, lớn lên cùng nhau và học chung trường Sân khấu Điện ảnh. Trong hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, hai người nhiều lần hợp tác và nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Theo Cát Tường, những lời bình luận như “về chung một nhà”, “có tướng phu thê” hay “cưới nhau đi” xuất hiện khá nhiều. Vì muốn tri ân tình cảm mà công chúng dành cho hai người, Trung Dũng và Cát Tường quyết định thành lập một kênh YouTube chung.

Không chỉ được chú ý bởi màn kết hợp, chương trình còn gây tò mò bởi cách Trung Dũng và Cát Tường xây dựng nội dung. Hai nghệ sĩ cho biết muốn cùng nhau bàn luận những vấn đề đang được quan tâm, thậm chí là những câu chuyện “người ta ngại nói”, từ đó nhìn nhận một sự việc theo cả hai chiều “thật” và “giả”.

Mối quan hệ lâu năm giữa Trung Dũng và Cát Tường cũng là yếu tố khiến khán giả đặc biệt chú ý. Ngoài Tiết Cương, nam diễn viên được Cát Tường xem là một trong những người bạn thân trong showbiz. Cả hai thường gặp gỡ, ăn uống và đồng hành trong đời sống.

Dù được khán giả nhiệt tình “đẩy thuyền”, Trung Dũng và Cát Tường hiện công khai gọi nhau là anh em, bạn bè thân thiết và cùng hợp tác trong công việc..

Trung Dũng và Cát Tường xác nhận là anh em thân thiết.

Trong sự nghiệp, Trung Dũng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, từng gây chú ý qua nhiều phim truyền hình như Gạo nếp gạo tẻ, Lưới trời, Vua bánh mì... Nam diễn viên cũng góp mặt trong Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh và Chị Dâu.

Trong khi đó, Cát Tường có nhiều năm hoạt động ở cả truyền hình, sân khấu và vai trò MC. Nữ nghệ sĩ từng tham gia các phim như Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Gọi giấc mơ về, đồng thời góp mặt trong Nhà có 5 nàng tiên, Tía tui là cao thủ và Siêu lừa gặp siêu lầy. Riêng Siêu lừa gặp siêu lầy đạt khoảng 121 tỷ đồng tại phòng vé.

Với sự thân thiết kéo dài nhiều năm cùng màn kết hợp trong dự án mới, Trung Dũng và Cát Tường tiếp tục trở thành cặp đôi được khán giả chú ý. Những lời bình luận se duyên trong số đầu tiên của Thật và Giả cho thấy công chúng vẫn dành nhiều tình cảm cho sự đồng hành của hai nghệ sĩ.