'Công chúa phòng trọ' là gì?

Cụm từ “công chúa phòng trọ” xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội những ngày cuối tháng 9, bắt nguồn từ một bình luận trên Threads. Trước đó, một tài khoản TikTok đăng hình ảnh kèm dòng chữ: “Đàn ông không có kinh tế, xin đừng khen xinh thế”. Nội dung này thu hút sự chú ý và được chia sẻ trên nhiều nền tảng. Khi bài đăng được chia sẻ lại trên Threads, một tài khoản bình luận: “Typical công chúa phòng trọ” (tạm hiểu: “Công chúa phòng trọ điển hình”).

Bình luận này nhanh chóng được chụp lại và lan truyền trên mạng xã hội. “Công chúa phòng trọ” từ đó được sử dụng như một meme, xuất hiện trong nhiều bài đăng, bình luận và video ngắn. Cụm từ cũng được sử dụng trong những cuộc tranh luận và màn chế giễu trên mạng xã hội.

Cách gọi này gây chú ý nhờ sự đối lập giữa hình ảnh “công chúa” và “phòng trọ”. “Công chúa” thường gợi đến cuộc sống giàu có, sung túc, trong khi “phòng trọ” gắn với nơi ở của học sinh, sinh viên và người thuê nhà. Việc đặt hai hình ảnh đối lập cạnh nhau tạo ra sắc thái mỉa mai, hàm ý rằng một người có điều kiện sống hoặc tài chính không tương xứng với những yêu cầu của mình.

Trên mạng xã hội, “công chúa phòng trọ” thường được dùng để chỉ những người có điều kiện kinh tế không quá dư dả nhưng đặt yêu cầu cao về tài chính đối với người yêu hoặc đối tượng hẹn hò. Cách hiểu này cũng gắn với ý nghĩa châm biếm ban đầu của cụm từ.

Sau khi trở nên phổ biến, “công chúa phòng trọ” được nhiều người trẻ sử dụng theo hướng hài hước, tự trào. Không ít người đăng ảnh căn phòng hoặc nhà thuê của mình và tự nhận là “công chúa phòng trọ”, biến một cách gọi vốn mang sắc thái châm biếm thành trò đùa về chính bản thân. Những cách gọi tương tự như “hoàng tử ký túc xá”, “thiếu gia ở ghép” cũng xuất hiện.

Tuy nhiên, việc sử dụng cụm từ theo hướng hài hước không xóa bỏ sắc thái tiêu cực ban đầu. Trên mạng xã hội, “công chúa phòng trọ” đôi khi được dùng để công kích hoặc hạ thấp người khác dựa trên nơi ở, điều kiện kinh tế và tiêu chuẩn trong chuyện tình cảm. Một số người cho rằng cách gọi này nhắm đến những người có điều kiện kinh tế hạn chế nhưng kỳ vọng đối phương phải giàu có. Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng việc thuê nhà không phản ánh đầy đủ khả năng tài chính, trong khi tiêu chuẩn lựa chọn người yêu là vấn đề thuộc về mỗi cá nhân.