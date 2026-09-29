buitruonglinh: 'Câu hỏi của anh Trấn Thành khiến tôi lúng túng'

Trên sân khấu Tinh hà “say hi”, buitruonglinh nói anh có thể thả lỏng khi nhạc vang lên. Áp lực lớn nhất lại đến ở những thời điểm khác, đặc biệt là khi đối diện với những cuộc trò chuyện và ghi hình reality.

Những câu hỏi sâu sắc của Trấn Thành khiến nam ca sĩ phải cân nhắc từng câu trả lời, nhưng cũng chính đàn anh đã khuyên buitruonglinh “thả lỏng và tận hưởng nhiều hơn”, thay vì để bản thân bị cuốn vào guồng quay của chương trình.

Tinh hà ‘say hi’ như một guồng quay

- Lý do gì anh quyết định tham gia Tinh hà “say hi”, dù trước đó đã có một hành trình dài tại Anh trai “say hi” 2025 và đạt được nhiều thành công?

- Chắc mọi người nghĩ tôi phải cân nhắc rất nhiều, vì tôi đã có hành trình tại Anh trai “say hi” 2025. Nhưng không như mọi người nghĩ đâu, tôi đồng ý luôn, không suy nghĩ nhiều. Có lẽ 5 Live Stage của Anh trai “say hi” vẫn chưa đủ đối với buitruonglinh. Tôi muốn làm nhiều thứ, hoạt động thêm và được làm việc chung với mọi người.

Tại Tinh hà “say hi”, tôi có thêm 5 Live Stage để tiếp tục thỏa sức thử nghiệm, viết nhạc hoặc thử những thể loại mới chưa có cơ hội thực hiện trong hành trình trước.

- Mùa trước, anh kết thúc ở vị trí á quân. Khi trở lại, anh áp lực phải chinh phục một vị trí cao hơn hay mọi thứ chỉ giống một cuộc dạo chơi?

- Nếu nói là một cuộc dạo chơi, thì không phải. Ở Tinh hà "say hi" năm nay, mọi người có thể thấy luật chơi thay đổi rất nhiều so với mùa trước. Thời gian làm nhạc của tất cả anh em gần như bị thu hẹp đáng kể.

Làm sao để sản phẩm đạt chất lượng và đúng với mục đích mình mong muốn là điều không đơn giản. Thực sự, với tôi, mùa Tinh hà lần này mọi thứ trôi qua nhanh hơn. "Chớp mắt" một cái đã xong rồi. Ngoài việc cố gắng hết sức, mọi thứ diễn ra giống như một guồng quay.

Quay xong một live stage, chúng tôi tiếp tục nhận demo rồi lại làm. Mọi việc diễn ra rất nhanh và gần như không có thời gian để tôi thở luôn.

- Áp lực phải bảo vệ vị trí á quân nhiều đến mức nào?

- Đối với tôi, khi đạt danh hiệu á quân tại Anh trai “say hi” 2025, đó là tình yêu thương của tất cả khán giả dành cho mình. Khán giả đã ghi nhận hành trình, những bài hát và các màn trình diễn của tôi tại chương trình.

Với tôi, vị trí á quân ấy chính là tình yêu thương của khán giả. Tại Tinh hà lần này, tôi vẫn mong muốn nhận được sự yêu thương đó, đồng thời làm sao để khán giả và bản thân có thể kết nối, cảm nhận được âm nhạc của nhau.

- Việc đó hẳn không dễ dàng khi Tinh hà “say hi” tập hợp khá nhiều “ngôi sao”, chẳng hạn Quang Hùng MasterD, Dương Domic hay Wren Evans?

- Thực ra, những người kể trên đều rất mạnh, giỏi trong lĩnh vực sản xuất, viết bài hát, kể cả trình diễn trên sân khấu. Khi bước vào Tinh hà, đây là nơi tập hợp của những con người mạnh. Tôi cũng là một phần trong Tinh hà “say hi”, một phần của tập thể này. Đối với tôi, tất cả anh em đều đang cùng tham gia một cuộc thi.

Việc từng có mặt tại Anh trai “say hi” với tôi vừa là một khó khăn, vừa là lợi thế. Khi khán giả đã quen với tôi, họ sẽ đặt ra những kỳ vọng. Vấn đề là mình có thể vượt lên trên những kỳ vọng ấy hay không và làm điều đó bằng cách nào.

Việc này thực sự khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi nghĩ xem khán giả mong chờ điều gì khi buitruonglinh trở lại. Nhưng đối với tôi, việc lo nghĩ quá nhiều không thực sự hiệu quả trong quá trình hoàn thành chặng đường này. Tôi thường tự nói chuyện với bản thân: “Thôi, đừng nghĩ nữa, làm đi”. Và tôi thực sự bắt tay vào làm.

Điều tôi muốn mang đến cho khán giả bây giờ có thể không còn là sự bất ngờ nữa, mà là những cảm xúc thực sự khi nghe bài hát.

buitruonglinh từng đạt đến hạng 2 ở Anh trai "say hi" mùa 2.

- Đã có nhiều khán giả dự đoán và kỳ vọng buitruonglinh lọt top 5, thế nhưng gần đây, khi BTC công bố thứ hạng bình chọn Best5 cho chung kết (tính tới 16/9), buitruonglinh không có trong top 5. MXH đặt câu hỏi điều gì đang xảy ra với buitruonglinh và mổ xẻ lý do. Anh nhìn nhận việc này thế nào?

- Thực ra, tình yêu thương của khán giả là thứ không thể đong đếm được. Để đổi tình yêu thương đó thành một vị trí nào đấy, đối với tôi, nó không hoạt động như vậy.

Với tôi, tình yêu là tình yêu. Có được sự yêu thương của khán giả đã là điều tôi rất trân quý. Tôi không muốn gây bất cứ áp lực nào cho bản thân, cũng như cho những người xung quanh và những người yêu quý mình. Khi có mặt tại Tinh hà và tới Live Stage 5, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có các bạn đồng hành.

Đối với tôi, kết quả hiện tại chưa có gì rõ ràng. Để đánh giá hay kết luận về một vấn đề nào đó, vẫn còn quá sớm.

- Nếu mùa này không thành công như mùa trước, anh có xem đó là một bước lùi?

- Đối với tôi, có mặt tại Tinh hà đã là một thành công. Điều quan trọng là mình nắm bắt cơ hội này thế nào. Có lẽ khán giả và những người theo dõi sẽ không chỉ nhìn thấy tôi ở trong Tinh hà đâu.

Sẽ còn những điều khác, có thể nằm trong hoặc ngoài khuôn khổ chương trình, đặc biệt những sản phẩm cá nhân. Tôi nghĩ tôi và những người theo dõi sẽ còn gặp nhau liên tục.

- Nhưng với khán giả, có thể đó sẽ là một bước lùi và bàn tán về điều đó, buitruonglinh sẽ đón nhận thế nào?

- Đối với tôi, bất cứ điều gì cũng cần thời gian. Ba tháng tham gia Tinh hà thực sự là một khoảng thời gian rất ngắn trong hành trình của một nghệ sĩ. Đây cũng là một bước đệm rất tốt đối với tất cả anh em trong chương trình. Việc mình tận dụng cơ hội này như thế nào mới là điều rất quan trọng.

"Cá tính âm nhạc của tôi không nhỏ đâu"

- Ở phần trình diễn chung kết, buitruonglinh thừa nhận anh chưa từng đạt top 1 thứ hạng cá nhân ở Tinh hà “say hi”. Kết quả đó có khiến anh buồn?

- Tại Tinh hà này, tôi đã có lần đầu tiên đạt top 1 phần trình diễn nhóm với Thế giới của anh. Đó là một sự thay đổi, trải nghiệm tôi cũng khá “nở mũi”. Bởi khi bài hát của mình được khán giả bầu chọn đứng ở vị trí cao nhất trong một buổi biểu diễn, nghĩa là mình đã chinh phục được cảm xúc của khán giả ngay tại thời điểm đó. Đấy cũng là một phần thành công của bài hát.

Tất nhiên, có những bài hát phải sau khi rời sân khấu mới có giá trị nghe đi nghe lại nhiều lần. Đây cũng là một khía cạnh khác trong sự thành công của những bài hát ấy. Đối với tôi, việc lần đầu đạt top 1 với Thế giới của anh là một điều rất tuyệt vời, thứ mà tại Anh trai “say hi” 2025 tôi chưa có.

Khi mong muốn tiết mục của mình đạt top 1 và muốn mọi người nhìn thấy khát khao đó, tôi sẽ gửi nó qua âm nhạc.

- Thế nhưng, anh cũng là thành viên trong team Perfume gây tranh cãi về ca từ. Thời điểm bài nhạc được phát hành, có khán giả đặt câu hỏi tại sao một nhạc sĩ như buitruonglinh không lên tiếng hoặc can thiệp. Anh phản hồi sao?

Những người theo dõi tôi cũng biết cá tính âm nhạc của tôi chắc chắn không nhỏ đâu. Khi đặt bản thân vào một tập thể hay đội nào đó, tất nhiên sản phẩm cuối cùng được đưa ra là thứ tất cả anh em đều cảm thấy hài lòng và muốn mang đến cho mọi người. Đối với tôi, đó không phải một sản phẩm đáng tiếc.

Mục đích chúng tôi muốn mang tới chính là performance. Trong hai vòng trước, tôi đã làm ballad. Tới vòng này, tôi thực sự muốn hoạt động hết công suất trên sân khấu, trình diễn hết mình. Perfume là bài hát rất phù hợp để phục vụ mục đích đó. Về việc xây dựng phần trình diễn, chúng tôi cũng đã hoàn thành rất tốt trên sân khấu.

Mọi người hay nói tại sao buitruonglinh không lên tiếng. Nhưng nếu mọi người có mặt trong quá trình làm nhạc sẽ biết chính tôi là người bày ra rất nhiều trò trong Perfume, chứ không phải người im lặng cho qua đâu.

Cả nhóm giống như đứng ở những góc khác nhau và cũng neo nhau lại, không để mọi việc đi quá xa. Nhưng tôi không phải người đứng ở đó để kéo tất cả anh em về. Tôi ở đó để cùng mọi người bung hết sức sáng tạo. Perfume là thành phẩm cuối cùng của cả nhóm và tôi rất tự hào về điều đó.

Từ trước chương trình, nam ca sĩ đã được đánh giá cao ở khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc.

- Trong một chương trình ưu tiên làm việc nhóm như Tinh hà "say hi", ranh giới giữa “tôn trọng màu sắc của nghệ sĩ khác, đặc biệt các đội trưởng” và “can thiệp vì chất lượng ca khúc” nằm ở đâu với anh?

- Đúng như tôi vừa nói, việc khó không phải để mọi người hay bản thân sáng tạo tới đâu. Việc khó là cân bằng màu sắc của mọi người, vì mỗi người đều có cá tính khác nhau.

Để cân bằng một bài hát tổng thể là công việc rất tốn thời gian. Nội việc chia line hát thôi cũng phải suy nghĩ rất nhiều, xem anh em nào hợp với đoạn nào, hát bao nhiêu để mọi người đều có điểm sáng trên sân khấu và thể hiện được thế mạnh âm nhạc của mình.

- Khi bước vào chương trình, bản thân buitruonglinh đã là một singer-songwriter có tiếng. Vậy khi phần trình diễn gây tranh luận, anh có cảm thấy trách nhiệm thuộc về mình nhiều hơn các thành viên khác?

- Không có đâu.

Mọi người có hiểu cảm giác khi đã chốt một vấn đề nào đó không? Trước cái chốt ấy, tất cả đã phải làm việc và nói chuyện với nhau rất nhiều, có thể qua 3-4 ngày liên tục trước khi nộp bài hát cuối cùng cho chương trình.

Khi mọi người đã tìm được một điểm chung để thống nhất với nhau, đó là lựa chọn phù hợp nhất với tất cả anh em trong nhóm. Tôi là một phần trong tập thể và cả tập thể đã kết hợp, phối hợp nhịp nhàng với nhau để cho ra sản phẩm cuối cùng.

Đối với tôi, trách nhiệm không phải được chia giống như chia bánh vậy. Mỗi người sẽ có suy nghĩ và cảm nhận khác nhau. Mỗi sản phẩm đều có một tầm nhìn và mục đích khác nhau.

Ví dụ, Thế giới của anh mong muốn khán giả cảm thấy hạnh phúc. MRT mong muốn gợi lại những cảm xúc sâu bên trong khán giả. Dancing My Way là một nhịp điệu disco funk, mong mọi người có thể nhảy theo và tận hưởng âm nhạc. Còn Perfume, thực sự chúng tôi muốn dành nó cho sân khấu để mọi người cảm nhận.

Không nuối tiếc

- Anh có hài lòng với cách mình chơi ở Tinh hà "say hi"?

- Khi nói về năm 2025, tôi từng chia sẻ muốn thực hiện một bài nhạc mang âm hưởng dân gian trên sân khấu của chương trình và đạt top 1. Tại Tinh hà “say hi”, tôi đã làm được tất cả điều đó. Nghĩa là tôi đã làm được những gì mình mong muốn và đến lúc này cũng không có gì phải nuối tiếc.

- Vậy có điều gì khiến anh chưa hài lòng?

- Những lúc áp lực nhất không phải khi tôi đứng trên sân khấu. Khi đã bước lên sân khấu và nhạc vang lên, tôi hoàn toàn tận hưởng. Những lúc khiến tôi áp lực là khi nhận câu hỏi từ anh Trấn Thành hay quay reality.

Còn điều đáng tiếc thì để tôi xem nào… Tôi mong mình có thể nói nhiều hơn, bày trò nhiều hơn ngay từ đầu chương trình. Tôi hơi mất thời gian để hòa nhập với anh em trong những miếng hài.

- Trấn Thành làm gì khiến buitruonglinh áp lực mỗi khi nhận câu hỏi?

- Anh Trấn Thành thường hỏi những câu rất sâu sắc. Nếu tôi không suy nghĩ kỹ trước khi trả lời, tôi rất dễ bị lúng túng, luống cuống, khiến hình ảnh của mình trên chương trình trở nên bừa bộn.

Tất nhiên, khi gặp một vấn đề, anh Thành luôn đưa ra những lời khuyên rất tốt và thiết thực. Nhưng khi anh Thành hỏi, tôi lại dễ bị mắc kẹt trong nhiều luồng suy nghĩ: Mình nghĩ như thế này đã đúng chưa, mình nên trả lời thế nào?

buitruonglinh có khả năng cạnh tranh vào top 5 của chương trình năm nay.

- Trấn Thành có chia sẻ gì với buitruonglinh về những màn trình diễn trong chương trình?

- Chúng tôi có nói chuyện ở bên ngoài. Anh đưa cho tôi những lời khuyên rất tốt. Tôi cảm nhận được sự ấm áp của một người anh cả trong gia đình. Tôi cảm thấy anh Trấn Thành tỏa ra một nguồn năng lượng rất tuyệt vời.

Anh Thành nói với tôi nên thả lỏng và tận hưởng nhiều hơn, đừng để bản thân bị cuốn theo guồng quay này quá. Đến Live Stage 4, tôi không quyết định phải làm điều gì đặc biệt cả. Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên.

- Trong các đối thủ, ai là người khiến anh bất ngờ và ấn tượng nhất trong chương trình?

- Wren Evans. Thực ra đây là điều vừa bất ngờ, vừa không bất ngờ, vì Wren vốn luôn tốt như vậy.

Ngay từ đầu chương trình, tôi đã nói chuyện với Wren. Hai anh em cũng có những cuộc trò chuyện riêng. Tôi không biết Wren đang tiếp nhận và đón nhận cuộc thi này như thế nào, nhưng sau từng vòng, Wren đều làm rất tốt. Tôi thấy đây là một cậu em có năng lượng âm nhạc rất tuyệt vời.

- Từ những vòng đầu, có khán giả nhận xét Wren Evans gần như “out trình” những người khác. Anh nghĩ gì về bình luận đó?

- Đó là một sự kỳ vọng rất lớn dành cho Wren, đồng thời đặt lên Wren một áp lực không hề nhỏ. Cậu ấy cũng từng tâm sự với tôi. Vì thế, cách Wren vượt qua những kỳ vọng đó khiến tôi rất nể.

- Nhưng ở góc độ một thí sinh cũng đang cạnh tranh với Wren, khi nghe những nhận xét như vậy, buitruonglinh cảm thấy thế nào?

- Ai cũng có công việc của mình mà. Wren cứ làm việc của Wren thôi, còn mình sẽ làm việc của mình.

- Đã đến chung kết và kết quả Best5 sắp được công bố. Vậy Best5 trong lòng anh là những ai?

- Tôi nghĩ là Quang Hùng MasterD, Dương Domic, CONGB, Wren Evans và một vé cho bản thân đi.

Nam ca sĩ là một trong các đội trưởng của Live Stage 5.

Minh Hạo - Minh Thuận