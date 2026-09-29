Lê Hoàng Phương nhớ món quà 50.000 đồng của bà ngoại trong ngày tiễn biệt

Điều Lê Hoàng Phương nhắc đến nhiều trong bài viết tiễn biệt bà ngoại không phải những điều lớn lao. Đó là một chỗ ngồi quen thuộc nơi quê nhà, những lần bà chờ cháu về và cả 50.000 đồng được chắt chiu để đưa cho cô mang vào TP.HCM ăn thêm món mình thích.

Bài đăng của Lê Hoàng Phương. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Lê Hoàng Phương chia sẻ tin buồn về sự ra đi của bà ngoại. Người đẹp gọi bà là “Mệ Ngoại” và nhớ lại hình ảnh thân thuộc mỗi lần trở về quê.

“Mỗi lần con về quê sẽ không còn mẹ ngoại ngồi đợi chỗ đó cho con nữa rồi”, cô viết.

Trong ký ức của Lê Hoàng Phương, bà ngoại luôn dành cho cháu sự quan tâm theo cách rất giản dị. Dù cháu đã trưởng thành, đi học, đi làm và có thể tự chăm lo cho bản thân, bà vẫn xem cô như một đứa trẻ cần được để ý.

Có lần, bà chỉ có 50.000 đồng nhưng vẫn nhất định đưa cho cháu trước khi cô trở lại TP.HCM, kèm lời dặn: “Cầm vô Sài Gòn mà ăn thêm cái chi con thích”.

Bà ngoại luôn dành cho cháu sự quan tâm theo cách rất giản dị. Ảnh: FBNV

Khoản tiền không lớn nhưng với Lê Hoàng Phương, đó lại là một trong những ký ức cô khó quên về tình cảm của bà.

Sự quan tâm ấy không chỉ xuất hiện trong những lần bà đưa tiền cho cháu. Lê Hoàng Phương còn nhớ những ngày ở quê, khi trời lạnh, bà thường lén thoa dầu vào chân cho cô lúc ngủ vì sợ cháu bị lạnh.

Qua những cuộc gọi về gia đình, người đẹp cũng thường nghe mẹ kể bà ngoại thương cháu vì thấy cô phải học tập và làm việc nhiều.

“Mệ lại thương mà nói: ‘Tội bé Phương, con gái mà học với làm cực quá, Mệ không lo được chi cho hắn, tội hắn rứa bây ơi…’”, cô kể lại.

Những lời nói ấy cho thấy sự quan tâm của bà dành cho cháu không thay đổi dù Lê Hoàng Phương đã bước sang một chặng đường khác của cuộc sống.

Người đẹp viết rằng cô biết ơn bà vì cả đời luôn dành dụm những gì mình có cho con cháu, đồng thời luôn tự hào, động viên cô học tập và làm việc.

Trong lời tiễn biệt, Lê Hoàng Phương cho biết cô sẽ tiếp tục học tập, làm việc và sống tốt. Đây cũng là cách cô thực hiện những điều bà ngoại từng kỳ vọng ở mình.

“Mong ngoại vãng sanh về miền an lành, không còn đau đớn, không còn nhọc nhằn. Vĩnh biệt mẹ ngoại của con. Con thương và con sẽ nhớ mẹ suốt đời”, nàng hậu viết.

Sự ra đi của bà khiến những kỷ niệm đời thường trở thành điều được Lê Hoàng Phương nhắc lại nhiều nhất. Không phải một dấu mốc lớn, mà là những lần được chờ đợi, chăm sóc và nhận vài chục nghìn đồng để mang theo trên hành trình trở lại thành phố.

Lê Hoàng Phương sinh năm 1995, quê Khánh Hòa. Cô tốt nghiệp ngành Kiến trúc tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM năm 2021 và sau đó tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thi công công trình.

Trước khi giành vương miện Miss Grand Vietnam 2023, cô từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và lọt Top 10. Năm 2022, cô trở lại cuộc thi, vào Top 5 và nhận giải Best Catwalk.

Tháng 8/2023, Lê Hoàng Phương đăng quang Miss Grand Vietnam. Sau đó, cô đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2023 và giành danh hiệu Á hậu 4, đồng thời nhận giải Trang phục dân tộc đẹp nhất.

Năm 2024, cô thành lập thêm một công ty trong lĩnh vực kiến trúc và đảm nhận vai trò CEO. Song song với công việc chuyên môn, người đẹp vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật, trong đó có việc tham gia chương trình “Bước nhảy hoàn vũ” và dừng chân ở Top 4.

Hiện Lê Hoàng Phương tiếp tục duy trì công việc kiến trúc cùng các hoạt động nghệ thuật. Sau bài viết thông báo tin buồn, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã để lại lời chia buồn, động viên cô và gia đình trong thời điểm mất mát.