Ninh Dương Lan Ngọc đối mặt áp lực lớn sau 4 năm

Sau thời gian dài không xuất hiện trong một dự án điện ảnh mới, Ninh Dương Lan Ngọc chính thức lộ diện tại showcase Chị Chị Em Em 3 diễn ra chiều 23/9. Sự trở lại này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nữ diễn viên đảm nhận Thị Liễu, một nhân vật trẻ hơn tuổi thật và có tính cách hoàn toàn khác với hình ảnh quen thuộc của cô.

Trước đó, việc Ninh Dương Lan Ngọc được giữ kín danh tính trong suốt quá trình quảng bá khiến sự xuất hiện của cô trở thành một trong những thông tin được chờ đợi nhất. Tuy nhiên, sau khi nữ diễn viên chính thức lộ diện, sự chú ý nhanh chóng chuyển sang câu chuyện phía sau vai diễn và những áp lực mà cô phải đối mặt.

Trong Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc vào vai Thị Liễu, một phụ nữ 26 tuổi sống trong bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa. Đây là dạng nhân vật mà nữ diễn viên thừa nhận chưa từng hóa thân trước đó. Để phù hợp với vai diễn, cô phải tiết chế nguồn năng lượng vốn có ngoài đời và thể hiện một người phụ nữ trưởng thành, có nhiều giằng co trong nội tâm.

Ninh Dương Lan Ngọc lần đầu được công bố với tư cách là diễn viên chính trong Chị Chị Em Em 3.

Chia sẻ tại showcase, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết thử thách không chỉ nằm ở việc phải hóa thân thành một nhân vật trẻ hơn tuổi thật khoảng 10 năm. Nữ diễn viên còn phải thay đổi cách thể hiện cảm xúc, hạn chế sự hoạt bát vốn là nét quen thuộc của bản thân để phù hợp với Thị Liễu.

Điều này tạo nên một áp lực khác với Ninh Dương Lan Ngọc sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Nếu trước đây cô từng ghi dấu qua những vai diễn có màu sắc trẻ trung, năng động thì lần này, nữ diễn viên phải bước vào một thế giới cổ xưa với lễ giáo, khuôn phép và những mối quan hệ tình cảm phức tạp.

Theo nội dung được ê-kíp công bố, Thị Liễu là một người phụ nữ đến từ phương Nam, tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt với Văn Cường do Steven Nguyễn đảm nhận. Nhân vật cũng vướng vào mối quan hệ tình cảm với Văn Tài, do Quốc Anh thủ vai, người đang chuẩn bị kết hôn với Thị Mầu của Kỳ Duyên.

Như vậy, Ninh Dương Lan Ngọc trở thành một mắt xích quan trọng trong câu chuyện tình cảm nhiều lớp của Chị Chị Em Em 3. Mối quan hệ giữa Thị Liễu, Văn Tài và Thị Mầu được đặt trong bối cảnh xã hội Bắc Bộ cũ, nơi tình yêu và những khuôn phép gia đình liên tục tạo ra những lựa chọn khó khăn.

Bên cạnh Ninh Dương Lan Ngọc, dự án còn quy tụ Kỳ Duyên, Chi Pu, Steven Nguyễn, Quốc Anh và NSND Lê Khanh. Trong đó, Kỳ Duyên đảm nhận Thị Mầu, Chi Pu vào vai Thị Nương, còn NSND Lê Khanh giữ một vai trò quan trọng trong gia đình của Thị Mầu.

Việc đứng chung dự án với Chi Pu và Kỳ Duyên cũng tạo thêm sự chú ý cho Ninh Dương Lan Ngọc. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết cô không đặt nặng chuyện cạnh tranh với đồng nghiệp. Sau nhiều năm làm nghề, cô cho rằng mỗi diễn viên có cách hiểu và màu sắc riêng, vì vậy điều quan trọng là tập trung hoàn thành nhân vật của mình.

Poster chính thức của Chị Chị Em Em 3. Ảnh: NSX

Chị Chị Em Em 3 là phần tiếp theo trong thương hiệu điện ảnh cùng tên do Will Vũ sản xuất, Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn. Khác với hai phần trước, tác phẩm đưa câu chuyện về không gian Bắc Bộ xưa, khai thác những mối quan hệ tình cảm chồng chéo dưới ảnh hưởng của lễ giáo và các chuẩn mực xã hội.

Theo thông tin từ ê-kíp, bộ phim tiếp tục khai thác hình ảnh người phụ nữ và những lựa chọn của họ trong tình yêu, gia đình. Phim được xây dựng với nhiều tuyến nhân vật đan xen, trong đó mỗi người đều có những bí mật và mối quan hệ riêng. Chị Chị Em Em 3 dự kiến chính thức ra rạp từ ngày 16/10/2026.

Với Ninh Dương Lan Ngọc, đây không chỉ là một vai diễn mới mà còn là cơ hội để cô thử sức với hình tượng khác biệt sau thời gian dài hoạt động trong điện ảnh. Việc đảm nhận Thị Liễu, một phụ nữ 26 tuổi sống giữa những khuôn phép của xã hội cũ, cũng mở ra một màu sắc mới trong hành trình diễn xuất của nữ diễn viên.

Sự trở lại của Ninh Dương Lan Ngọc vì thế đang được đặt nhiều kỳ vọng. Sau những hình ảnh đầu tiên được công bố, khán giả sẽ phải chờ đến khi Chị Chị Em Em 3 ra rạp để có thể đánh giá trọn vẹn màn hóa thân của nữ diễn viên vào nhân vật Thị Liễu.