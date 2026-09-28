Vợ Mạc Văn Khoa bức xúc

Mới đây, Mạc Văn Khoa đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc anh cùng bà xã Thảo Vy đến đền thờ Tổ của NSƯT Hoài Linh trong dịp Giỗ Tổ sân khấu. Nam diễn viên diện trang phục trắng, đứng cạnh Thảo Vy trong bộ trang phục màu xanh nổi bật. Cả hai cùng chụp ảnh với NSƯT Hoài Linh và một số đồng nghiệp, tạo nên những khoảnh khắc thân mật trong ngày đặc biệt của giới nghệ sĩ.

Trong một bức ảnh, Mạc Văn Khoa thành kính hướng về khu vực hành lễ. Những hình ảnh khác ghi lại cảnh vợ chồng anh vui vẻ hội ngộ đồng nghiệp, bạn bè tại đền thờ. Nam diễn viên cũng gửi lời chúc đến những người làm nghề: “Mừng Ngày Giỗ Tổ Sân Khấu! Mong tổ nghiệp cho con có Sức có Trí có Lực có Lửa để phục vụ quý vị khán giả thân yêu”.

Mạc Văn Khoa chia sẻ hình ảnh cùng vợ đến lễ Giỗ Tổ tại đền thờ Tổ của Hoài Linh trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc dành cho nam diễn viên, một bình luận nhắc đến chuyện học hành của Mạc Văn Khoa bất ngờ gây chú ý.

Cụ thể, một tài khoản cho rằng Mạc Văn Khoa “không có học hành” và đặt vấn đề về việc anh được gọi là nghệ sĩ. Trước bình luận này, Thảo Vy lập tức lên tiếng bảo vệ chồng. Cô đáp trả: “Sao biết ngta k ăn học, mở miệng ra sĩ người khác mà k biết tìm hiểu…”, đồng thời nhắc người này nên tìm hiểu thông tin trước khi đưa ra nhận xét.

Phản hồi của Thảo Vy nhận được sự chú ý bởi trên thực tế, Mạc Văn Khoa từng có quá trình học tập liên quan trực tiếp đến nghệ thuật. Theo thông tin ghi nhận, nam diễn viên có trình độ Cao đẳng Nghệ thuật Nha Trang và bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2015.

Mạc Văn Khoa từng theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang. Ảnh: FBNV

Trước khi được khán giả biết đến, Mạc Văn Khoa từng thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội nhưng không đậu. Sau đó, anh thi vào Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang, theo học ngành đạo diễn sân khấu. Nam diễn viên từng chia sẻ mình học trong khoảng ba năm trước khi vào TP.HCM tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Con đường đến với nghệ thuật của Mạc Văn Khoa sau đó cũng không trải đầy hoa hồng. Anh từng làm công nhân, học sân khấu kịch và nhận những vai diễn nhỏ với mức cát-xê khiêm tốn. Bước ngoặt đến vào năm 2015 khi anh tham gia Cười Xuyên Việt và giành ngôi Á quân. Từ đây, Mạc Văn Khoa dần được chú ý và mở rộng hoạt động sang điện ảnh.

Nhiều năm qua, nam diễn viên góp mặt trong loạt phim điện ảnh như Cua Lại Vợ Bầu, Lật Mặt 4: Nhà Có Khách, Lật Mặt 5: 48H, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy hay Út Lan: Oán Linh Giữ Của. Anh cũng từng chia sẻ mong muốn thoát khỏi hình ảnh hài quen thuộc để thử sức với những dạng vai khác.

Bà xã Thảo Vy luôn đồng hành cùng Mạc Văn Khoa trong công việc và cuộc sống. Ảnh: FBNV

Giữa những bình luận trái chiều trên mạng xã hội, động thái lên tiếng của Thảo Vy cho thấy cô vẫn luôn đồng hành và bảo vệ chồng trước những nhận xét liên quan đến hành trình làm nghề. Với Mạc Văn Khoa, con đường nghệ thuật của anh không chỉ được tạo nên từ sự may mắn mà còn trải qua quá trình học tập, thử sức và nhiều năm theo đuổi sân khấu, điện ảnh.