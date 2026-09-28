Lời chúc sinh nhật đặc biệt dành cho HIEUTHUHAI: Có SUNDAYs luôn 'cạnh kề kề cạnh'

Sau nhiều chờ mong, trong trưa 28/9, HIEUTHUHAI đã chia sẻ “tọa độ” của concert Mắt Nhắm Mắt Mở D-3 sẽ diễn ra vào ngày 1/11 tại Trung tâm Triển Lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Còn D-4 được “chốt” diễn ra ngày 29/11 tại PH Live Theater tại Las Vegas (Mỹ).

Video chia sẻ "tọa độ" của concert "Mắt Nhắm Mắt Mở" D-3 và D-4. Nguồn: HIEUTHUHAI.

Món quà đầy bất ngờ này khiến các SUNDAYs vô cùng phấn khích và tự hào khi hành trình của Mắt Nhắm Mắt Mở được nối dài, mang đến những sân khấu đáng chờ mong trong tháng 11. Cũng trong ngày 28/9, FC SUNDAYs đã “đầu tư” chạy bảng LED chúc mừng sinh nhật HIEUTHUHAI tròn 27 tuổi tại 29 Liễu Giai (Hà Nội); ngã Tư Nguyễn Văn Linh - Trần Phú - Bạch Đằng (Đà Nẵng) và 12Bis Nguyễn Huệ (TP.HCM). Đây là một trong những hạng mục thuộc project Cạnh Kề Kề Cạnh được nhà SUNDAYs rộn ràng triển khai trong gần một tháng qua.

Project "Cạnh Kề Kề Cạnh" được cộng đồng SUNDAYs sôi nổi tiếp sức, với 5 hoạt động chính. Nguồn: FC SUNDAYs.

Bật mí với Hoa Học Trò, các admin nhà SUNDAYs chia sẻ: “Thực ra Cạnh Kề Kề Cạnh là một cách chơi chữ được tụi mình phát triển từ tên concert Mắt Nhắm Mắt Mở. Nếu Mắt Nhắm Mắt Mở là một dấu mốc trong hành trình âm nhạc của Hiếu, thì Cạnh Kề Kề Cạnh là cách tụi mình muốn nói rằng trên hành trình ấy, Hiếu luôn có những người ở bên, cùng sẻ chia và đồng hành.”

Clip "chạy" trên màn LED mừng sinh nhật HIEUTHUHAI tại Hà Nội. Nguồn: FC SUNDAYs.

Project Cạnh Kề Kề Cạnh gồm 5 hoạt động chính: Triển lãm tổ chức trong hai ngày 19-20/9 tại TP.HCM dành cho 600 khách mời, một buổi offline nhỏ với 84 “suất” tổ chức ngày 20/9 tại TP.HCM, LED chúc mừng sinh nhật chạy "mượt" tại nhiều địa điểm trên toàn quốc, hoạt động từ thiện mang tên Thương Mến Mến Thương tặng quà các “chiến binh nhí” điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM vào ngày 26/9…

Một số hình ảnh tại triển lãm do FC SUNDAYs tổ chức tại TP.HCM. Nguồn: FC SUNDAYs.

Đặc biệt, khi hoạt động từ thiện Thương Mến, Mến Thương được thực hiện, trao quà cho các em nhỏ tại Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM, chính HIEUTHUHAI đã viết một bức thư “tiếp sức” cho project của SUNDAYs. Buổi giao lưu còn là nơi các SUNDAYs cùng nhau hát giai điệu của Bật Nhạc Lên, lan toả tinh thần tích cực, trao thêm sức mạnh cho các bệnh nhân nhí.

Bức thư đặc biệt được HIEUTHUHAI viết dành cho các "chiến binh" nhí. Nguồn: FC SUNDAYs.﻿

Các thành viên nhà SUNDAYs mang dự án "Thương Mến, Mến Thương" tới bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM, trao quà cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện. Nguồn: FC SUNDAYs.

Các thành viên nhà SUNDAYs cùng ngân vang giai điệu "Bật Nhạc Lên" cổ vũ tinh thần các "chiến binh" nhí. Nguồn: FC SUNDAYs.

Chính thức "lăn bánh" từ ngày 25/8/2022, đến nay đại gia đình SUNDAYs đã cùng nhau trải qua chặng đường 4 năm đồng hành cùng HIEUTHUHAI với nhiều cột mốc đáng nhớ. “Tụi mình nghĩ điều giữ FC đi cùng nhau lâu đến vậy trước hết là tình yêu dành cho HIEUTHUHAI, nhưng để có thể duy trì một cộng đồng trong suốt nhiều năm thì chỉ tình yêu thôi có lẽ vẫn chưa đủ. Trong 4 năm qua, mỗi nhân sự xuất hiện ở một thời điểm khác nhau và đóng góp theo một cách khác nhau. Điều khiến tụi mình vẫn có thể đồng hành đến hiện tại là mọi người luôn có chung một mong muốn: Được nhìn thấy Hiếu phát triển và được góp một phần nhỏ vào hành trình đó”, admin FC SUNDAYs thổ lộ.

Hành trình của SUNDAYs và HIEUTHUHAI đã bước sang năm thứ 4, cùng đồng hành, cùng thấu hiểu. Ảnh: FC SUNDAYs.

Với các SUNDAYs, khoảnh khắc HIEUTHUHAI khiến fandom tự hào nhất không chỉ dừng lại ở những giải thưởng, hay khi anh đứng trên sân khấu lớn, mà còn là lúc thấy Trần Minh Hiếu ngày càng trưởng thành trong âm nhạc và cách anh làm nghề. “Nhìn lại hành trình đó, tụi mình thật sự cảm thấy rất tự hào vì đã được chứng kiến và đồng hành cùng Hiếu từ những ngày đầu”.

Luôn nghiêm túc với điều mình yêu thích và cố gắng tốt hơn mỗi ngày, “đội trưởng Trần” đã truyền nhiệt huyết tới đông đảo SUNDAYs, tạo cảm hứng để các bạn fan cùng kiên trì và bền bỉ theo đuổi mục tiêu riêng của mình.

Bước sang tuổi mới, tiếp tục rực rỡ nha HIEUTHUHAI!

LỜI NHẮN TỪ SUNDAYs DÀNH CHO HIEUTHUHAI Hiếu ơi, tụi mình biết để có được HIEUTHUHAI của ngày hôm nay, Hiếu đã đi qua rất nhiều ngày làm việc, rất nhiều áp lực và cả những khoảng thời gian chẳng mấy dễ dàng. Tụi mình không mong Hiếu lúc nào cũng phải thật hoàn hảo hay lúc nào cũng phải thật mạnh mẽ. Chỉ mong trong những năm tháng sắp tới, Hiếu vẫn giữ được niềm vui khi làm nhạc, được làm những điều mình thích và luôn có những người yêu thương, ủng hộ ở bên cạnh. Cảm ơn Hiếu vì đã cho SUNDAYs có một hành trình thật đặc biệt để cùng nhau lớn lên. Mong tuổi mới sẽ mang đến cho Hiếu thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thật nhiều điều xứng đáng với những nỗ lực mà Hiếu đã bỏ ra. Cứ “mắt nhắm mắt mở” mà bước tiếp nha. Phần còn lại, SUNDAYs vẫn sẽ ở đây và đồng hành cùng Hiếu.