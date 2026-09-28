Sự thật về câu chuyện cụ ông 81 tuổi làm 14 tiếng/ngày nuôi vợ ung thư

Mới đây, đoạn video một cụ ông cao tuổi chật vật vác từng chiếc vali nặng trèo lên những bậc cầu thang dốc đứng đã lan truyền mạnh mẽ trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Nhân vật chính trong đoạn video được trích từ camera an ninh là ông Donald Johnson, 81 tuổi, sống tại bang Texas (Mỹ). Ở độ tuổi "xưa nay hiếm", khi đa số mọi người đã được nghỉ ngơi bên gia đình, cụ ông này vẫn phải oằn mình làm việc tới 14 tiếng/ngày.

Đoạn video ghi lại cảnh ông Donald Johnson giao hành lý cho nữ khách hàng Erin Howell được chia sẻ rộng rãi. Video: Erin Howell, Independent

Sự việc chỉ thực sự bùng nổ khi đoạn video ông giao hành lý cho một nữ khách hàng có tên Erin Howell được đăng lên Internet.

Chứng kiến hình ảnh cụ ông kiệt sức bước từng bước nặng nề, vị khách này đã đứng ra kêu gọi quyên góp trên nền tảng GoFundMe với mục tiêu giúp ông Johnson có thể sớm giải tỏa gánh nặng tài chính để an dưỡng tuổi già bên vợ.

Câu chuyện nhanh chóng chạm đến trái tim hàng nghìn người, thu hút số tiền ủng hộ lên tới hàng trăm nghìn USD cùng vô số lời động viên gửi tới gia đình ông bà Johnson.

Sự thật khiến mọi thứ đảo chiều

Trường hợp của gia đình ông Donald Johnson cũng phản ánh một thực trạng nhói lòng tại Mỹ, nơi nhiều người cao tuổi phải tiếp tục lao động do khoảng hẫng bảo hiểm y tế. Các chương trình bảo hiểm cơ bản thường không trang trải toàn bộ chi phí cho những bệnh nan y như ung thư tụy, khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ tài chính.

Nhận được sự hỗ trợ lớn từ cộng đồng, vợ chồng ông bà Johnson từng nghẹn ngào chia sẻ họ quá đỗi kinh ngạc trước tình cảm ấm áp mà mọi người dành họ.

"Điều này hoàn toàn là một bất ngờ lớn. Tôi rất biết ơn. Tôi thực sự rất biết ơn. Những gì cô ấy (Erin Howell) làm giống như một phép màu", ông Johnson xúc động cho biết. "Chúng tôi không hề đòi hỏi, nhưng nó đã giúp ích rất nhiều. Tôi mong đến ngày mình có thể giúp đỡ người khác giống như cách tôi đang được giúp đỡ hiện tại".

Ông Donald Johnson và vợ, bà Josephine Johnson. Ảnh: Fox News

Thế nhưng, giữa lúc làn sóng sẻ chia đang lan tỏa mạnh mẽ, một bước ngoặt mới xảy ra khiến dư luận bàng hoàng. Nền tảng GoFundMe bất ngờ tiến hành đóng chiến dịch quyên góp và hoàn trả toàn bộ tiền cho hơn 13.000 người đã ủng hộ.

Quyết định này được đưa ra sau khi bộ phận an toàn của nền tảng phát hiện sự thật đằng sau danh tính của người đứng ra tạo chiến dịch. Qua quá trình xác minh từ thông tin tố giác, người phụ nữ tự xưng là vị khách tốt bụng tên Erin Howell thực chất chính là Amy Johnson, con gái ruột của cụ ông.

Bản thân cô Amy cũng thừa nhận đã bịa đặt ra nhân vật vị khách hàng tốt bụng, vì tin rằng một câu chuyện được kể dưới góc nhìn của người ngoài cuộc sẽ dễ dàng chạm đến cảm xúc dư luận và lan tỏa nhanh hơn.

Dù cô khẳng định mọi chi tiết về sự vất vả của bố và căn bệnh ung thư gay gắt của mẹ hoàn toàn là sự thật, phía GoFundMe vẫn quyết định xử lý nghiêm khắc.

Đại diện nền tảng quyên góp tuyên bố việc mạo danh và cung cấp thông tin sai sự thật về mối quan hệ với người thụ hưởng đã vi phạm nghiêm trọng điều khoản dịch vụ. Hành vi này làm ảnh hưởng đến tính minh bạch và niềm tin của các nhà hảo tâm.

Việc chiến dịch bị hủy bỏ và toàn bộ số tiền bị hoàn trả đã đẩy cụ ông 81 tuổi cùng người vợ bạo bệnh trở lại với thực tại đầy gian khó, để lại niềm tiếc nuối và nhiều tranh cãi trong cộng đồng.