Nữ diễn viên sexy chuyên đóng tiểu tam liên tục gây chú ý trên phim VTV

Cù Thị Trà vừa xuất hiện trong chương trình Sao Check của VTV để chia sẻ về quá trình làm nghề cũng như 2 vai diễn gây chú ý gần đây của cô trong phim "Lửa trắng" và "Mùa hè năm ấy".

Nữ diễn viên sinh năm 1999 cho biết vai Sương trong "Lửa trắng" lần đầu tiên giúp cô thoát mác tiểu tam màn ảnh bởi trước đó các nhân vật của Cù Thị Trà gây ấn tượng mạnh với hình tượng kẻ thứ 3.

Ngay khi chia tay "Lửa trắng", Cù Thị Trà lại biến hoá với vai Thúy trong "Mùa hè năm ấy" với tạo hình sặc sỡ khác hẳn nhân vật Sương. Đây cũng là vai diễn đầu tiên cô được làm "chính thất".

Với ngoại hình và phong cách sexy, Cù Thị Trà trước đó toàn được giao vai kẻ thứ 3 hay bạn gái cũ trơ trẽn khiến khán giả bức xúc trong "Chúng ta của 8 năm sau", "Đừng làm mẹ cáu", Gia đình mình vui bất thình lình", "Gặp em ngày nắng".

Vốn là diễn viên tay ngang nhưng nữ diễn viên đến từ Thanh Hoá dần khẳng định được bản thân qua hàng loạt vai diễn lớn nhỏ trên sóng giờ vàng.

Cù Thị Trà dần tiến bộ qua từng vai diễn và không còn một màu dù cô từng thừa nhận mình khá áp lực khi đóng phim thời gian đầu.

Cù Thị Trà tiết lộ cảnh Sương mặc sexy đứng rửa xe dậy sóng trên màn ảnh trong "Lửa trắng" dù đạt triệu view nhưng trên phim trường cô bị đạo diễn chê "chưa đạt".

Cù Thị Trà tiết lộ cảnh tiểu tam bị chính thất tát trong "Chúng ta của 8 năm sau", cô đã chủ động đề nghị đàn chị Quỳnh Kool đánh thật để tránh phải quay đi quay lại nhiều lần và lên phim không bị giả.

Nữ diễn viên cho biết trước khi đến với phim ảnh, năm 17 tuổi cô nhận làm mẫu ảnh cho một thương hiệu thời trang tại Hà Nội với thù lao 300.000 đồng và gắn bó 6 năm với công việc người mẫu.

Cô chia sẻ trong chương trình Sao Check: "Ở tuổi 27, tôi chỉ mong mình tiếp tục được làm nghề, thể hiện bản thân trong lĩnh vực mình yêu thích. Dù tương lai không biết mình đi được trong bao lâu, tôi vẫn luôn cống hiến hết khả năng của mình và hy vọng nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả".

Cù Thị Trà trong 'Chúng ta của 8 năm sau':

Ảnh: FBNV

Video: VTV