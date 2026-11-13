Vinicius Junior buộc phải thay đổi

Từ vị trí ngôi sao hàng đầu của Real Madrid, là cầu thủ thuộc hàng “con cưng” của Chủ tịch Florentino Perez, Vinicius Junior đang dần rơi xuống hàng ngũ những cái tên phải đấu tranh cho vị trí chính thức dưới thời Mourinho. Với những gì Real Madrid đã thể hiện trong thời gian qua, có lẽ ngôi sao này sẽ phải thay đổi nếu như không muốn làm quen với băng ghế dự bị dưới thời Mourinho.

Chiến thuật bộc lộ khuyết điểm

Kể từ khi cập bến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Vinicius Junior luôn được xem là "con cưng" của Chủ tịch Florentino Perez, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới. Thậm chí, Ban lãnh đạo Real Madrid từng hoạch định rõ ràng rằng, cùng với bản hợp đồng bom tấn Kylian Mbappe, Vinicius Junior chính là "át chủ bài" quan trọng để câu lạc bộ tung ra trong các cuộc đua danh hiệu cá nhân danh giá như Quả bóng vàng châu Âu (Ballon d'Or) hoặc Cầu thủ xuất sắc nhất năm (FIFA The Best).

Vinicius Junior sẽ phải thay đổi nếu như không muốn làm quen với băng ghế dự bị dưới thời Mourinho. (Nguồn: Wikimedia Commons).

Sự xuất sắc và tài năng thiên bẩm của Vinicius Junior trên hàng công Real Madrid là điều không cần bàn cãi. Thế nhưng, sự giẫm chân lên nhau về không gian hoạt động giữa anh và Kylian Mbappe, cũng như lỗ hổng tạo ra khi có sự cạnh tranh trên hàng công dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân sự ở hệ thống phòng ngự là một điểm yếu. Vấn đề này đã kéo dài âm ỉ mà chưa ai có thể giải quyết dứt điểm.

Nhưng mọi thứ đang dần bước vào một ngã rẽ hoàn toàn khác dưới thời của Jose Mourinho. Vị huấn luyện viên từng bị nhiều người chỉ trích là tưởng chừng như đã "hết thời" này lại đang từng bước đưa ra những hướng khắc phục vô cùng sắc sảo cho những vấn đề tồn tại cố hữu tại Real Madrid. Và vấn đề giữa Junior và Mbappe được vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đặt lên ưu tiên hàng đầu.

Khác với phong cách quyết liệt và có phần độc đoán thường thấy trước đây, Mourinho tại Bernabeu lúc này đã sử dụng phương án mềm dẻo hơn rất nhiều. Ông đã chỉ đạo Arda Guler ra chơi bám biên gần cánh phải hơn, đồng thời đẩy Jude Bellingham thi đấu nhô cao hơn như một hộ công. Đáng chú ý nhất, ông yêu cầu Kylian Mbappe phải chủ động giật lùi về sâu để tạo mối liên kết với 2 cầu thủ này, từ đó nhận được nhiều đường chuyền cùng cơ hội dứt điểm hơn. Mbappe đã thử nghiệm và cảm nhận được tính hiệu quả của hệ thống mới, từ đó thay đổi lối chơi một cách khá rõ ràng.

Đối với Junior nơi hành lang cánh trái, Mourinho lại chọn cách “thả” cho cầu thủ này tự do thi đấu. Và quả thật, khi Mbappe dần tạo nên mối liên kết một cách rõ ràng và nhịp nhàng với các mắt xích khác trên hàng công, lối chơi mang nặng tính cá nhân của Junior đã bộc lộ những khuyết điểm. Trong những trận đấu cầu thủ này tham gia, Real Madrid thi đấu rời rạc, chẳng khác nào chấp đi một bên cánh và cam chịu chấp nhận để đối phương tập trung khoét sâu tấn công vào khu vực này.

Thống kê trong những trận đấu tại La Liga vừa qua cho thấy, Junior thường xuyên là cầu thủ bị chấm điểm thấp nhất trên sân. Còn ở đấu trường Champions League, Real Madrid được chứng minh là chơi hay hơn kể từ khi Junior nhận thẻ đỏ và không thể tiếp tục thi đấu.

Vinicius Junior sẽ phải đưa ra sự lựa chọn

Có thể nói, thông qua những nước cờ chiến thuật cao tay, Mourinho đã đưa ra sự so sánh hết sức rõ ràng và trực quan cho Chủ tịch Florentino Perez thấy. Một bên là Kylian Mbappe chịu gạt bỏ cái tôi để thay đổi lối chơi, qua đó liên tục tỏa sáng và ghi những bàn thắng quan trọng cho câu lạc bộ. Một bên là Vinicius Junior vẫn cố chấp với cá tính cá nhân, hay tỏ thái độ "hờn dỗi" trên sân và thi đấu tệ đi thấy rõ trong từng vòng đấu.

Sự tương phản này càng trở nên gay gắt khi trong tay Mourinho không thiếu các phương án dự phòng. Những cái tên sẵn sàng thay thế cho Vinicius Junior như Yan Diomande hay tài năng trẻ Endrick đều thể hiện thái độ thi đấu hết sức nhiệt tình, lăn xả trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự một khi có cơ hội ra sân thi đấu.

Thực tế đang đặt ra trước mắt Vinicius Junior: Hoặc phải gạt bỏ tư duy cá nhân, thay đổi để hòa nhập vào lối chơi chung mà Huấn luyện viên Mourinho đang đặt ra tại Real Madrid; hoặc anh sẽ phải tính đến chuyện thay đổi câu lạc bộ, tìm kiếm một bến đỗ mới có thể chấp nhận lối chơi mà Junior mong muốn.

Nếu vẫn quyết tâm ở lại sân Santiago Bernabeu, Vinicius Junior sẽ đối mặt với 2 khả năng. Khả năng thứ nhất là Mourinho bị Chủ tịch Florentino Perez dùng quyền lực ép buộc phải sử dụng Vinicius Junior như trước đây. Điều này sẽ khiến Real Madrid đánh mất hệ thống đang vào guồng để rồi lại rơi vào vòng luẩn quẩn bế tắc và mất cân bằng. Khả năng thứ hai là cầu thủ này phải chấp nhận làm quen với băng ghế dự bị, nỗ lực tập luyện để cạnh tranh cho suất đá chính của bản thân.

Tuy nhiên, với màn trình diễn thuyết phục của “Kền kền trắng” ở thời điểm hiện tại, kịch bản vị Chủ tịch quyền lực can thiệp vào chuyên môn là rất khó xảy ra. Điều đó đồng nghĩa với việc khả năng Vinicius Junior trở thành nhân vật “không thể động tới” tại Real Madrid như trong quá khứ sẽ không diễn ra. Hào quang của những ngày tháng được nuông chiều đã lùi lại phía sau, và ngôi sao này sẽ phải thay đổi nếu như không muốn làm quen vĩnh viễn với băng ghế dự bị dưới triều đại của Jose Mourinho.