Mbappe dính chấn thương, gần như chắc chắn bỏ lỡ trận đấu với Ý

Đội tuyển Pháp đang đối mặt với tổn thất đáng kể trước cuộc chạm trán được mong đợi với Ý vào rạng sáng ngày mai tại Milan, khi đội trưởng Kylian Mbappe gần như chắc chắn phải vắng mặt vì chấn thương cơ gân kheo.

Theo truyền thông Pháp, tiền đạo đang khoác áo Real Madrid gặp vấn đề ở vùng gân kheo và không thể tham gia buổi tập cuối cùng của đội tuyển vào thứ Tư.

Thay vì tập luyện cùng các đồng đội, Mbappe được bố trí ở lại để điều trị. Đây là dấu hiệu cho thấy khả năng ra sân của chân sút người Pháp trong trận đấu với Italy là rất thấp.

Mbappe gần như chắc chắn bỏ lỡ trận đấu với Ý. Ảnh: Franck Fife/AFP

Sự vắng mặt của Mbappe sẽ là đòn giáng mạnh vào kế hoạch của đội tuyển Pháp, bởi anh giữ vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công và là một trong những nhân tố tạo ra khác biệt lớn nhất của đội bóng. Việc thiếu vắng đội trưởng cũng khiến ban huấn luyện phải tính toán lại phương án nhân sự trước một đối thủ khó chịu như Ý.

Trong bối cảnh đó, HLV Zinedine Zidane đã quyết định triệu tập Senny Mayulu từ đội tuyển U21 Pháp lên đội tuyển quốc gia. Đây là lần đầu tiên tiền vệ 20 tuổi của Paris Saint-Germain được gọi vào đội tuyển Pháp. Trước đó, anh đang tập luyện cùng các đội trẻ tại trung tâm Clairefontaine.

Theo tờ Le Parisien, Mayulu ban đầu được triệu tập để thay thế Aurélien Tchouaméni, người đã phải rời đợt tập trung vì chấn thương.

Tuy nhiên, với khả năng thi đấu linh hoạt ở nhiều vị trí, đặc biệt là những vai trò trên hàng công, cầu thủ trẻ này cũng có thể trở thành phương án bổ sung nếu Mbappe không kịp bình phục.

Hiện tại, khả năng Mbappe vắng mặt trong trận đấu với Ý gần như đã chắc chắn.

Tuy nhiên, điều người hâm mộ quan tâm lúc này là liệu tiền đạo của Real Madrid có kịp bình phục để góp mặt trong cuộc đối đầu tiếp theo với Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Tình trạng chấn thương gân kheo của đội trưởng tuyển Pháp sẽ cần được theo dõi thêm trong những ngày tới.