Futsal Việt Nam tích lũy kinh nghiệm hướng tới mục tiêu World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam (áo trắng) nỗ lực cầm hòa đội tuyển Nga trong trận giao hữu lượt về. Ảnh: VFF

Thi đấu cọ xát để trưởng thành

Đội tuyển futsal Việt Nam đã trở về nước sau chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Kyrgyzstan và Nga. Đây cũng là hoạt động cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi trong năm 2026, khép lại một giai đoạn chuẩn bị trước khi đội tuyển bước vào chu kỳ thi đấu mới với nhiều mục tiêu quan trọng.

Trong hành trình này, đội tuyển có 4 trận giao hữu quốc tế, với kết quả 2 trận hòa và 2 trận thua. Xét về thành tích, đây chưa phải kết quả nổi bật, song mục tiêu của ban huấn luyện không đơn thuần là giành chiến thắng. Điều quan trọng hơn là các tuyển thủ được cọ xát với những đối thủ có phong cách, tốc độ và cường độ thi đấu khác nhau, qua đó kiểm chứng khả năng thích ứng trước những thử thách ở trình độ cao.

Đáng chú ý, diễn biến các trận đấu cho thấy sự tiến bộ của đội tuyển futsal Việt Nam. Sau những thất bại ở lượt đi, các tuyển thủ đã có những điều chỉnh tích cực khi tái đấu. Khả năng tổ chức phòng ngự, chuyển trạng thái, phối hợp tấn công và xử lý bóng dưới áp lực được cải thiện. Những chuyển biến này cho thấy các cầu thủ đã biết rút kinh nghiệm từ sai sót, từng bước vận dụng tốt hơn yêu cầu chiến thuật của ban huấn luyện.

Đối đầu với những đối thủ mạnh, các cầu thủ tuyển futsal Việt Nam (áo trắng) rút ra được kinh nghiệm cho chính mình. Ảnh: VFF

Theo huấn luyện viên Diego Giustozzi, giá trị lớn nhất của những trận giao hữu không nằm ở kết quả thắng hay thua, mà ở khả năng tiếp thu và tiến bộ của từng cầu thủ. Việc đối đầu với những đội bóng có trình độ cao giúp các tuyển thủ nhận diện rõ hơn hạn chế trong tổ chức phòng ngự, chuyển trạng thái và xử lý bóng dưới áp lực.

“Tôi muốn các cầu thủ chứng minh rằng họ có đủ bản lĩnh và năng lực để thi đấu ở trình độ quốc tế. Tôi cũng muốn các em có thể mắc sai lầm trong quá trình thi đấu, bởi đó là cơ hội để học hỏi và phát triển. Tôi muốn thấy các cầu thủ tiếp thu được những gì và tiến bộ ra sao qua từng trận đấu”, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh.

Bình luận viên bóng đá Vũ Quang Huy cho rằng, trong một chuyến tập huấn ngắn ngày chưa thể giải quyết toàn bộ những vấn đề của đội tuyển, nhưng 4 trận giao hữu tại Kyrgyzstan và Nga đã đem lại những dữ liệu chuyên môn cần thiết cho ban huấn luyện. Từ khả năng duy trì cường độ thi đấu, tổ chức đội hình đến sự ăn ý trong phối hợp, các trận đấu đều là cơ sở để huấn luyện viên Diego Giustozzi đánh giá lực lượng, điều chỉnh chiến thuật và xây dựng đội hình có chiều sâu, đủ sức đáp ứng lịch thi đấu với mật độ cao.

Đội tuyển futsal Việt Nam (áo đỏ) thi đấu cùng đội Kyrgyzstan trong đợt tập huấn. Ảnh: VFF

Chờ bước tiến trong năm 2027

Năm 2026, đội tuyển futsal Việt Nam có một mùa giải với nhiều dấu ấn, tạo tiền đề hướng tới những mục tiêu cao hơn. Tại Giải futsal châu Á 2026, đội tuyển lọt vào tứ kết. Tiếp đó, toàn đội giành Huy chương đồng Giải futsal Đông Nam Á và đoạt ngôi Á quân tại giải giao hữu quốc tế tổ chức ở Thái Lan. Tính chung trong năm, đội tuyển đã trải qua 17 trận đấu chính thức và giao hữu ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Những kết quả này cho thấy futsal Việt Nam vẫn duy trì được vị thế cạnh tranh trong khu vực. Tuy nhiên, để tiến xa hơn và hiện thực hóa mục tiêu trở lại đấu trường World Cup, đội tuyển cần tiếp tục cải thiện chất lượng chuyên môn, đặc biệt ở khả năng tổ chức lối chơi, bản lĩnh thi đấu và chiều sâu lực lượng.

Sau khi trở về nước, các tuyển thủ sẽ có một ngày nghỉ trước khi trở lại câu lạc bộ chủ quản, chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20 đến 29-11. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ duy trì cảm giác thi đấu, tích lũy thể lực và tiếp tục cạnh tranh chuyên môn.

Theo kế hoạch, năm 2027 sẽ là giai đoạn đặc biệt quan trọng với đội tuyển futsal Việt Nam, khi thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi dự kiến có 3 đợt tập trung, tương ứng với 3 đấu trường lớn.

Đầu tiên, toàn đội dự kiến hội quân từ ngày 11 đến 27-3-2027 để chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á tại Saudi Arabia, diễn ra từ ngày 28-3 đến 8-4-2027. Đây là dịp để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá phong độ, năng lực của các tuyển thủ sau quá trình thi đấu tại câu lạc bộ, đồng thời hoàn thiện những phương án chiến thuật.

Tiếp đó, từ ngày 16-8 đến 6-9-2027, đội tuyển tập trung chuẩn bị cho vòng loại Giải futsal châu Á 2028, diễn ra từ ngày 7 đến 15-9-2027. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong năm, bởi kết quả vòng loại sẽ quyết định cơ hội góp mặt tại vòng chung kết châu Á. Thành tích ở đấu trường này cũng có ý nghĩa quan trọng đối với hành trình cạnh tranh suất tham dự FIFA Futsal World Cup 2028.

Thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi hướng đến 3 giải đấu lớn trong năm 2027. Ảnh: VFF

Sau vòng loại châu Á, thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi tiếp tục tranh tài tại SEA Games 2027 ở Malaysia, dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 29-9-2027. Bên cạnh mục tiêu cạnh tranh thành tích, đây còn là dịp để futsal Việt Nam khẳng định vị thế trong khu vực, tạo thêm động lực và sự tự tin cho các tuyển thủ.

Với lịch trình thi đấu dày đặc, yêu cầu đặt ra không chỉ là xây dựng đội hình có chất lượng chuyên môn tốt mà còn phải bảo đảm chiều sâu lực lượng, khả năng thay thế và duy trì sự ổn định. Sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm với các nhân tố trẻ giàu tiềm năng sẽ là bài toán quan trọng đối với ban huấn luyện.

Mục tiêu giành vé dự FIFA Futsal World Cup 2028 đòi hỏi quá trình chuẩn bị liên tục, bài bản và có tính kế thừa. Từ các trận giao hữu quốc tế, những đợt tập huấn chuyên sâu đến quá trình thi đấu tại câu lạc bộ, mỗi cơ hội cọ xát đều cần được tận dụng để nâng cao năng lực cá nhân và hoàn thiện sức mạnh tập thể. Chuyến tập huấn tại Kyrgyzstan và Nga vì thế không chỉ khép lại một năm thi đấu mà còn mở ra bước chuẩn bị mới, hướng tới mục tiêu đưa futsal Việt Nam trở lại sân chơi World Cup.