Fernandes hai lần từ chối gia hạn với Man Utd

Thông tin trên được The Athletic tiết lộ ngày 12/11. Đây là lần thứ hai tiền vệ người Bồ Đào Nha từ chối đề nghị gia hạn của đội chủ sân Old Trafford.

Man Utd bắt đầu đàm phán với thủ quân Fernandes từ mùa hè nhưng không đạt thỏa thuận. Sau đó, CLB đưa ra đề nghị mới với những điều khoản được cải thiện, song vẫn chưa thuyết phục được đội trưởng 32 tuổi.

Vướng mắc chủ yếu nằm ở mức lương và thời hạn hợp đồng. Dù vậy, Ban lãnh đạo Man Utd vẫn muốn giữ chân nhạc trưởng người Bồ Đào Nha và dự kiến tiếp tục đàm phán trong thời gian tới.

Động thái này gây chú ý bởi tiền vệ Fernandes vừa trải qua mùa giải 2025-2026 đặc biệt thành công. Anh lập kỷ lục 21 pha kiến tạo, góp công giúp Man Utd cán đích thứ 3 Ngoại hạng Anh, đồng nghĩa có vé dự Champions League.

Tiền vệ Bruno Fernandes đã 2 lần từ chối gia hạn với Man Utd. Ảnh: Getty.

Màn trình diễn xuất sắc còn giúp anh giành cả hai danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm do Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Anh (FWA) và Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) bình chọn.

Tuy nhiên, Man Utd không duy trì được phong độ ở mùa giải mới. Đội bóng hiện đứng thứ 18 với chỉ 8 điểm sau 10 vòng Ngoại hạng Anh, khiến HLV Michael Carrick bị sa thải hôm 12/11.

Trong bối cảnh ấy, tiền vệ Fernandes vẫn là một trong những cầu thủ đóng góp nhiều nhất cho hàng công ‘Quỷ đỏ’. Anh ghi 4 bàn và có 2 pha kiến tạo sau 9 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Tương lai của tiền vệ người Bồ Đào Nha từng gây chú ý vào hè 2025, khi Al-Hilal (Ả Rập Xê-út) đề nghị gói đãi ngộ trị giá khoảng 200 triệu bảng. Tuy nhiên, Fernandes từ chối để tiếp tục thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu.

Hợp đồng hiện tại của Fernandes sẽ hết hạn vào tháng 6/2027, nhưng Man Utd có quyền gia hạn thêm 12 tháng.

Nếu điều khoản này chưa được kích hoạt, anh có thể bắt đầu đàm phán với các CLB nước ngoài từ tháng 1/2027 để chuẩn bị cho khả năng ra đi tự do vào cuối mùa.