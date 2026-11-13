Dưỡng sinh - môn thể thao yêu thích của tuổi xế chiều
Không cần những sân đấu lớn hay những cuộc tranh tài quyết liệt, thể thao đôi khi đơn giản chỉ là những bước chân nhẹ nhàng, những động tác uyển chuyển và nụ cười rạng rỡ. Với nhiều người cao tuổi, dưỡng sinh đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc, giúp nâng cao sức khỏe, duy trì tinh thần lạc quan và tận hưởng cuộc sống ý nghĩa ở tuổi xế chiều.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/duong-sinh-mon-the-thao-yeu-thich-cua-tuoi-xe-chieu-246261113211301881.htm