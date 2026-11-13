Truy tố cha ruột hiếp dâm con gái

Ngô Văn Kế tại cơ quan điều tra. Ảnh: LST

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã Quyết định khởi tố vụ án số 499/QĐ-VPCQCSDT ngày 20/4/2025 và ra Quyết định khởi tố bị can số 1718/QĐ-VPCQCSDT ngày 07/10/2025 đối với Ngô Văn Kế, về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự. Ngô Văn Kế sau đó bị bắt tạm giam để điều tra.

Theo cáo trạng, năm 2003, Ngô Văn Kế và bà Đỗ T.H đăng ký kết hôn tại tỉnh Nam Định (cũ), có 3 con gái chung.

Năm 2006, bà H. và Kế vào TPHCM sinh sống. Đến năm 2014, Kế và bà H. thuê nhà tại Quận Bình Thạnh (nay là phường Bình Lợi Trung), TPHCM.

Khoảng tháng 7/2018, cháu N.T.Q.L (là con gái thứ 2) được Kế đưa vào TPHCM cùng sinh sống với gia đình. Trong thời gian này, lợi dụng không ai không có mặt ở nhà, Kế đã xâm hại tình dục cháu L. 3 lần vào tháng 7/2018.

Ngày 13/6/2024, bà H. dọn dẹp bàn học của cháu L. thì phát hiện một mảnh giấy do cháu ghi lại nội dung bị Ngô Văn Kế xâm hại tình dục. Do thời điểm này, Kế đang sinh sống tại tỉnh Nam Định (cũ) nên ngày 25/6/2024, bà H. cùng cháu L. đến Công an xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (cũ) tố giác hành vi xâm hại tình dục của Kế. Tại Công an xã Hải Phúc, Ngô Văn Kế đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Sau khi bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố và bắt tạm giam, Ngô Văn Kế đã không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. "Tuy nhiên, căn cứ vào các lời khai và bản kiểm điểm của Ngô Văn Kế tại Công an xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (cũ), thì Kế đã khai nhận hành vi xâm hại tình dục cháu N.T.Q.L, phù hợp lời khai của cháu L. và các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, đủ căn cứ xác định bị can Ngô Văn Kế đã thực hiện hành vi phạm tội như nêu trên", cáo trạng cho biết.

Cháu N.T.Q.L đau khổ tới tố cáo cha ruột tại Báo Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Đ.T.H

Đây là vụ án "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" do Ngô Văn Kế thực hiện, thuộc trường hợp có tính chất loạn luân, đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh và phạm tội 02 lần trở lên. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, d, đ khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

"Hành vi của bị can Ngô Văn Kế là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến nhân phẩm, danh dự và sức khỏe của người khác, làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em, cần phải xử lý nghiêm minh để cải tạo, giáo dục đối với bị can và phòng ngừa chung cho xã hội", cáo trạng nêu rõ.

Đối với tố giác Ngô Văn Kế về hành vi xâm hại tình dục của con gái lớn, cháu N.T.Q.H, ngoài lời khai cháu H. thì không có tài liệu, chứng cứ nào chứng minh cháu H. bị xâm hại tình dục. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM không xử lý Kế về hành vi này là có căn cứ.

* Như Báo Phụ nữ Việt Nam đã đưa tin, cuối năm 2024, cháu N.T.Q.L đã được mẹ và chị gái là N.T.Q.H đưa tới báo Phụ nữ Việt Nam và Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM để tố cáo cha ruột xâm hại. N.T.Q.H cho biết ngày nhỏ cũng bị ông Kế thường xuyên đụng chạm, sờ mó vào người. Hai cháu nói luôn bị ám ảnh về các hành vi của cha ruột, chưa có lúc nào nguôi ngoai.

Từ trái qua: luật sư Đào Thị Bích Liên, luật sư Đỗ Ngọc Thanh, luật sư Đậu Thị Quyên. Ảnh: NVCC

PV đã cùng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM làm các công việc cần thiết để bảo vệ các nạn nhân bằng các hình thức hỗ trợ pháp lý, liên hệ với chuyên viên tư vấn để tư vấn tâm lý cho nạn nhân.

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM đã cử 3 luật sư: luật sư Đào Thị Bích Liên, luật sư Đỗ Ngọc Thanh và luật sư Đậu Thị Quyên, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại.

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh về vụ việc.