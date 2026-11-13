Mức lương của Pochettino tại MU

Pochettino được cho là hưởng lương cao tại MU.

Hiện tại, talkSPORT đưa tin chiến lược gia 54 tuổi nhận mức lương khoảng 6 triệu USD mỗi năm khi dẫn dắt đội tuyển Mỹ. Trong bảy tháng đầu tiên làm việc, ông kiếm được hơn 5 triệu USD, bao gồm khoản tiền thưởng 2,5 triệu USD.

Nếu trở lại bóng đá Anh để dẫn dắt MU, Pochettino có thể nhận mức lương tăng đáng kể. Thu nhập của ông được dự đoán tiệm cận nhóm HLV hưởng đãi ngộ cao tại Premier League, với những cái tên như Xabi Alonso, Oliver Glasner và Enzo Maresca. Mức lương của nhóm chiến lược gia này được cho là dao động từ 10-15 triệu USD mỗi năm.

Đây không phải lần đầu Pochettino nhận mức đãi ngộ khổng lồ. Trong giai đoạn cuối dẫn dắt Tottenham, sau khi ký hợp đồng gia hạn năm 2018, ông được cho là hưởng mức lương khoảng 11 triệu USD mỗi năm.

Khi sa thải nhà cầm quân người Argentina vào năm 2019, đội bóng thành London phải chi khoảng 16 triệu USD tiền đền bù hợp đồng.

Thu nhập của Pochettino tiếp tục tăng khi chuyển sang PSG. Tại đội bóng nước Pháp, ông nhận mức lương cơ bản trước thuế khoảng 1,1 triệu USD mỗi tháng, tương đương 13,2 triệu USD mỗi năm. Sau khi bị PSG sa thải vào năm 2022, ông cùng các cộng sự được cho là nhận khoản thanh toán chấm dứt hợp đồng trị giá 10,5 triệu USD.

Những con số trên cho thấy MU sẽ phải chuẩn bị ngân sách đáng kể khi đưa Pochettino về Old Trafford. Ngoài phí giải phóng hợp đồng hơn 8 triệu USD, mức lương dành cho nhà cầm quân người Argentina cũng là bài toán tài chính không nhỏ trong kế hoạch tái thiết đội bóng.

CĐV Manchester United phẫn nộ CĐV MU gây chú ý với những biểu ngữ phản đối giới chủ CLB trong trận hòa 4-4 trước Aston Villa tại Premier League 2026/27 rạng sáng 9/11.