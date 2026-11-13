Madam Pang đã đúng khi quyết định rời vị trí sau 2 năm Thái Lan trắng tay

Đây là bước chuyển cần thiết trong bối cảnh bà phải gánh vác nhiều trọng trách, còn đội tuyển cần một người chuyên trách đồng hành. Bóng đá Thái Lan cũng đã có 2 năm trắng tay và cần có sự thay đổi lớn.

Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức bổ nhiệm ông Chalermchai Mahakitsiri làm trưởng đoàn đội tuyển nam quốc gia, thay vị trí mà Madam Pang từng trực tiếp đảm nhiệm. Quyết định này thu hút sự chú ý bởi trong nhiều năm, nữ tỷ phú luôn là gương mặt quen thuộc bên cạnh các đội tuyển Thái Lan, từ những buổi tập cho đến các giải đấu lớn.

Tuy nhiên, khi đã trở thành Chủ tịch FAT, Madam Pang không thể tiếp tục ôm đồm quá nhiều công việc như trước. Bà thẳng thắn thừa nhận khối lượng công việc ngày càng lớn sau hơn hai năm điều hành liên đoàn khiến bản thân không còn đủ thời gian theo sát đội tuyển. Vì vậy, việc tìm một người đảm nhiệm riêng vai trò trưởng đoàn là lựa chọn phù hợp.

Madam Pang quyết định trao lại vai trò trưởng đoàn tuyển Thái Lan cho doanh nhân Chalermchai Mahakitsiri để tập trung vào công việc Chủ tịch FAT. Ảnh: Changsuek

Madam Pang cũng nói rõ những tiêu chí dành cho người kế nhiệm. Theo bà, trưởng đoàn không chỉ cần có năng lực tổ chức mà còn phải sở hữu sức khỏe, tiềm lực tài chính và đặc biệt là niềm đam mê bóng đá. Chalermchai được giới thiệu thông qua ông Aiyawatt Srivaddhanaprabha, Chủ tịch CLB Leicester City. Sau quá trình trao đổi, bà tin rằng doanh nhân này có thể mang đến nguồn năng lượng mới và hỗ trợ đội tuyển tốt hơn.

Đáng chú ý, Madam Pang khẳng định việc bổ nhiệm Chalermchai không phải bước chuẩn bị cho chuyện chuyển giao vị trí Chủ tịch FAT. Hai bên chưa bàn đến khả năng đó. Điều bà hướng tới trước mắt là xây dựng bộ máy hỗ trợ đội tuyển chuyên nghiệp hơn, đồng thời dành thời gian cho những nhiệm vụ lớn ở liên đoàn.

Về phía người kế nhiệm, Chalermchai Mahakitsiri nhanh chóng thể hiện tham vọng ngay khi nhận nhiệm vụ. Ông đặt mục tiêu giúp tuyển Thái Lan vô địch King’s Cup 2026, giải đấu diễn ra trên sân nhà từ ngày 12 đến 17/11. Đây cũng là giải đấu đầu tiên ông đồng hành cùng đội tuyển trên cương vị mới.

Tân trưởng đoàn đã trực tiếp đến theo dõi buổi tập của đội tuyển, gặp gỡ ban huấn luyện và các cầu thủ. HLV Anthony Hudson đánh giá sự xuất hiện của Chalermchai là tín hiệu tích cực. Nhà cầm quân người Anh cho biết ông đã có những trao đổi với FAT về vai trò của trưởng đoàn mới và kỳ vọng sự bổ sung này sẽ giúp ban huấn luyện cũng như cầu thủ nhận được sự hỗ trợ tốt hơn.

Sự thay đổi diễn ra đúng lúc bóng đá Thái Lan chịu sức ép lớn về thành tích. HLV Anthony Hudson thừa nhận đội tuyển đã trải qua hai năm không có danh hiệu và King’s Cup là cơ hội để hướng tới chiếc cúp vô địch. Trong khi đó, U23 Thái Lan vừa liên tiếp nhận thất bại trước U23 Việt Nam và U23 Qatar tại Gia Lai VTV Cup 2026, càng khiến những vấn đề của bóng đá xứ chùa vàng bị đặt dưới ánh nhìn khắt khe.

Madam Pang không rời khỏi FAT, cũng không từ bỏ vai trò Chủ tịch. Bà chỉ chuyển giao một nhiệm vụ để tập trung vào công việc điều hành rộng lớn hơn. Trong bối cảnh ấy, quyết định rút lui khỏi vị trí trưởng đoàn cho thấy bà lựa chọn phân công lại trách nhiệm thay vì tiếp tục xuất hiện ở mọi mặt trận. Thành công của sự thay đổi này sẽ được kiểm chứng bằng hiệu quả hỗ trợ đội tuyển và những kết quả mà bóng đá Thái Lan đạt được trong thời gian tới.