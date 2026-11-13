Lãnh đạo MU mâu thuẫn khi bổ nhiệm Pochettino

Lãnh đạo MU chia rẽ khi Pochettino được bổ nhiệm.

Theo Daily Mail, quyết định lựa chọn cựu Pochettino không xuất phát hoàn toàn từ bộ phận điều hành bóng đá. Gia đình Glazer, những cổ đông nắm quyền kiểm soát MU, được cho là đã trực tiếp xác định Pochettino là mục tiêu ưu tiên và yêu cầu các nhân vật cấp cao chấp nhận phương án này.

Đáng chú ý, Sir Jim Ratcliffe, Giám đốc Điều hành Omar Berrada và Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox được cho là muốn đưa Eddie Howe về Old Trafford. Tuy nhiên, mong muốn của nhóm điều hành không được ưu tiên khi nhà Glazer đưa ra quyết định cuối cùng.

Daily Mail cũng tiết lộ mối liên hệ giữa gia đình tỷ phú Mỹ, Pochettino và Ken Griffin, ông chủ quỹ đầu tư phòng hộ người Mỹ, có thể là một trong những yếu tố liên quan đến thương vụ.

Griffin được cho là nhà tài trợ tài chính giúp Liên đoàn Bóng đá Mỹ trả lương cho Pochettino. Ông cũng đóng góp vào quá trình gia hạn hợp đồng của chiến lược gia người Argentina hồi tháng 8. Ngoài ra, Griffin từng được cho là hỗ trợ tài chính cho gia đình Glazer trước thương vụ thâu tóm MU cách đây 21 năm. Tuy nhiên, phía đội chủ sân Old Trafford phủ nhận thông tin này.

Để hoàn tất thương vụ, MU dự kiến phải thanh toán khoản phí giải phóng hợp đồng trị giá 7,5 triệu bảng cho Liên đoàn Bóng đá Mỹ. Dù vậy, Pochettino chưa thể lập tức bắt tay vào công việc mới tại MU. Ông vẫn sẽ dẫn dắt đội tuyển Mỹ trong hai trận giao hữu với Haiti.

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