Lại thêm một cầu thủ chết sau va chạm với thủ môn trên sân bóng

Tai nạn xảy ra ngày 31/10 trong cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Sleman Timur FA và Kepek Raya FC thuộc giải DIY Zone Junior Premier League, tổ chức tại sân Maguwoharjo Football Park (Sleman).

Khi đó, Yardan thi đấu ở vị trí tiền đạo và bị chấn thương trong tình huống tranh chấp với thủ môn đối phương. Đầu gối của thủ môn va chạm mạnh vào vùng thượng vị khiến cầu thủ 14 tuổi đổ gục xuống sân, không thể tiếp tục thi đấu.

Yardan Akhsani Taqwa qua đời khi mới 14 tuổi.

Theo ông Pramusetyo, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Sleman, ban tổ chức không bố trí cáng, thiết bị y tế, nhân viên y tế hay xe cứu thương. Vì vậy, đội bóng phải tự đưa Yardan đến Bệnh viện Hermina.

Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện dấu hiệu máu tụ trong nội tạng. Sau đó, Yardan được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Dr. Sardjito để kiểm tra chuyên sâu và được xác định xuất huyết gan.

Trong 11 ngày điều trị tích cực, cầu thủ trẻ phải trải qua ba ca phẫu thuật và cần lượng máu truyền rất lớn. Theo ông Pramusetyo, Yardan đã được truyền hơn 70 túi máu. Có thời điểm, cầu thủ này cần đến 10 túi máu mỗi ngày. Dù nhận được sự hỗ trợ từ nhiều người hiến máu, cậu vẫn không qua khỏi.

Yardan là học sinh trường Negeri 3 Sleman. Ông Pramusetyo cho biết đây là cầu thủ giàu nhiệt huyết, luôn nghiêm túc tập luyện và tuân thủ chỉ dẫn của ban huấn luyện. Dù nhà ở Mlati, cách khá xa sân tập của CLB tại Wedomartani, Yardan chưa bao giờ bỏ lỡ các buổi tập vì lý do khoảng cách.

Ở trận đấu này, Sleman Timur FA vẫn giành chiến thắng 3-1 trước đối thủ.