Real Madrid tiến sát mốc doanh thu 1,4 tỷ euro

Real Madrid hướng tới doanh thu khủng ở mùa giải năm nay. Ảnh: Reuters.

Đội bóng Hoàng gia đặt mục tiêu lợi nhuận ròng 14,2 triệu euro. Các thành viên ban đại diện sẽ tiến hành bỏ phiếu phê duyệt báo cáo tài chính mùa trước cùng ngân sách dự toán 1,248 tỷ euro tại kỳ đại hội diễn ra vào thứ Bảy, ngày 21/11.

Đà tăng trưởng mạnh mẽ kể trên xuất phát từ hoạt động khai thác đồng bộ trên nhiều mảng kinh doanh. Doanh thu thương mại gắn với sân vận động dự kiến đạt 420,1 triệu euro. Nguồn thu tài trợ cũng tăng trưởng 22% nhờ các thỏa thuận mới cùng Adidas, Emirates, Hotels.com, Uber Eats, bên cạnh việc gia hạn với Orange và San Miguel.

Đáng chú ý, học viện đào tạo trẻ trở thành nguồn thu quan trọng khi các thương vụ Gonzalo Garcia, César Palacios, Nico Paz, Jacobo Ortega và Victor Munoz giúp nâng doanh thu bán cầu thủ dự kiến lên 154,8 triệu euro.

Về mặt chi tiêu, quỹ lương và chi phí khấu hao của câu lạc bộ chạm ngưỡng 700 triệu euro. Dù vậy, chi phí nhân sự vẫn chỉ chiếm 46% tổng doanh thu, cách xa mức trần kiểm soát 70% của UEFA. Cơ quan quyền lực bóng đá châu Âu tiếp tục đánh giá "Los Blancos" là hình mẫu tiêu biểu trong công tác quản trị và cân đối tài chính.

Về thành tích trên sân cỏ, sau chuỗi thời gian đầu chuệch choạc dưới thời Jose Mourinho, Real Madrid vừa giành 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, tạm thời đứng thứ hai trên bảng xếp hạng La Liga, với 3 điểm kém hơn đại kình địch Barcelona.

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