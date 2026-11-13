Rời nhà trong tình trạng cởi trần với lý do đi làm ăn xa, người đàn ông ở Lào Cai mất tích bí ẩn hơn 3 tuần

Công an xã Mậu A, tỉnh Lào Cai đang phối hợp với gia đình tìm kiếm anh Đinh Xuân Nghĩa (SN 1988), người đã rời khỏi nhà từ ngày 20/10 và đến nay chưa trở về. Dù người thân nhiều lần tìm cách liên lạc và tổ chức tìm kiếm tại nhiều nơi, hiện vẫn chưa có thông tin về anh.

Theo thông báo của Công an xã Mậu A, anh Đinh Xuân Nghĩa, sinh ngày 10/3/1988, trú tại nhà số 1, ngõ 86, đường Hoàng Hoa Thám, thôn Mậu A 1, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai.

Chân dung anh Đinh Xuân Nghĩa. Ảnh: CA.

Theo trình báo của gia đình, khoảng 14h45 ngày 20/10/2026, anh Nghĩa rời khỏi nhà và nói với người thân là đi làm ăn xa. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, anh không trở về. Gia đình đã nhiều lần gọi điện, tìm cách liên lạc nhưng không có kết quả.

Sau nhiều ngày không nhận được tin tức, người thân đã tổ chức tìm kiếm anh Nghĩa tại nhiều địa điểm nhưng đến nay vẫn chưa xác định được tung tích.

Thời điểm rời khỏi nhà, anh Nghĩa mặc quần dài màu xám, đi giày, không mặc áo (cởi trần) và điều khiển xe máy Honda Wave Alpha màu đỏ, biển kiểm soát 21FA-11827.

Để phục vụ công tác tìm kiếm, Công an xã Mậu A đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến anh Đinh Xuân Nghĩa, vui lòng thông báo cho cơ quan chức năng qua các số điện thoại: Công an xã Mậu A: 0862056119, Bà Đinh Thị Quyên (chị gái anh Nghĩa): 0915713482.

Công an xã Mậu A mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị và người dân để sớm tìm thấy anh Nghĩa, giúp anh trở về với gia đình.