Hiện trường cứu hộ vụ sập nhà khiến nhiều người bị mắc kẹt
Trưa 13/11, lực lượng chức năng phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nghi nổ khí gas khiến nhiều căn nhà đổ sập...
Theo ghi nhận, vụ việc xảy ra vào giữa trưa tại khu vực đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận. Sức ép từ vụ nổ nghi do khí gas khiến nhiều mảng tường, mái tôn cùng đồ đạc bên trong các căn nhà đổ sập, ngổn ngang.
Trưa nay, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh và Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố, đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ...
Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH cùng lực lượng tại chỗ khẩn trương tháo dỡ từng phần kết cấu bị sập, phối hợp di dời các mảng bê tông để mở đường vào bên trong. Ưu tiên cao nhất lúc này là tìm kiếm, tiếp cận và cứu người có thể còn mắc kẹt.
Từng phút đều quý, từng thao tác dịch chuyển khối bê tông cũng phải hết sức thận trọng, bởi ngay bên dưới có thể có người đang cần được cứu. Phía ngoài hiện trường, Công an phường Tân Thuận phối hợp căng dây cảnh báo, phân luồng giao thông, giữ lối cho lực lượng và phương tiện cứu nạn.
Đến trưa cùng ngày, giữa những mảng tường đổ, cán bộ, chiến sĩ vẫn đang tập trung tìm kiếm với nỗ lực tiếp cận người gặp nạn sớm nhất có thể. Cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản, đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố.
Dưới đây là một số hình ảnh tại hiện trường vụ việc do phóng viên Báo CAND ghi lại.
Nguồn CAND: https://cand.vn/hien-truong-cuu-ho-vu-sap-nha-khien-nhieu-nguoi-bi-mac-ket-post827586.html