Hiện trường cứu hộ vụ sập nhà khiến nhiều người bị mắc kẹt

Theo ghi nhận, vụ việc xảy ra vào giữa trưa tại khu vực đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận. Sức ép từ vụ nổ nghi do khí gas khiến nhiều mảng tường, mái tôn cùng đồ đạc bên trong các căn nhà đổ sập, ngổn ngang.

Trưa nay, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh và Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố, đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ...

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh và Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ...

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH cùng lực lượng tại chỗ khẩn trương tháo dỡ từng phần kết cấu bị sập, phối hợp di dời các mảng bê tông để mở đường vào bên trong. Ưu tiên cao nhất lúc này là tìm kiếm, tiếp cận và cứu người có thể còn mắc kẹt.

Từng phút đều quý, từng thao tác dịch chuyển khối bê tông cũng phải hết sức thận trọng, bởi ngay bên dưới có thể có người đang cần được cứu. Phía ngoài hiện trường, Công an phường Tân Thuận phối hợp căng dây cảnh báo, phân luồng giao thông, giữ lối cho lực lượng và phương tiện cứu nạn.

Đến trưa cùng ngày, giữa những mảng tường đổ, cán bộ, chiến sĩ vẫn đang tập trung tìm kiếm với nỗ lực tiếp cận người gặp nạn sớm nhất có thể. Cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản, đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hiện trường vụ việc do phóng viên Báo CAND ghi lại.

Vụ sập nhà kéo theo nhiều gạch đá, xà bần tràn ra một phần mặt đường Bùi Văn Ba.

Hiện trường vụ việc ngổn ngang mái tôn, gạch đổ nát.

Nhiều người dân xung quanh đổ ra đường, trong đó có những người thân đang ngóng tin tức về người nghi mắc kẹt bên trong hiện trường.

Hiện trường bên trong vụ sập nhà, với nhiều bình gas còn ngổn ngang...

Ưu tiên cao nhất lúc này là tìm kiếm, tiếp cận và cứu người có thể còn mắc kẹt.

Công an TP Hồ Chí Minh đang phong tỏa hiện trường, tìm kiếm cứu hộ và điều tra nguyên nhân.