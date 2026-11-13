Carrick nói điều đặc biệt sau khi bị Man United sa thải

Trong khi đó, Mauricio Pochettino đã chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng mới, mở ra một chương mới tại Old Trafford.

Mới đây, Carrick đã bày tỏ sự biết ơn đối với người hâm mộ Manchester United, những người luôn dành tình cảm và sự ủng hộ cho ông trong thời gian dẫn dắt đội bóng. Cựu tiền vệ người Anh khẳng định tình yêu dành cho Man United vẫn không thay đổi, dù hành trình huấn luyện tại Old Trafford phải kết thúc sớm hơn mong đợi.

Cuộc chia tay này càng gây chú ý bởi chỉ vài ngày trước đó, Carrick vẫn thể hiện quyết tâm tiếp tục công việc. Sau trận hòa Aston Villa 4-4 hôm 8/11, khi được hỏi về khả năng mất ghế, ông khẳng định: “Tôi không có ý định từ chức”. Carrick muốn có thêm thời gian để sửa chữa những sai lầm và đưa đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Man United đã lựa chọn một hướng đi khác.

Michael Carrick đã gửi thông điệp chia tay Manchester United sau khi bị sa thải, khép lại hành trình đầy cảm xúc với đội bóng mà ông từng cống hiến 12 năm trên sân cỏ. Ảnh: Manchester United

Carrick bị sa thải sau khi Man United chỉ giành được một chiến thắng trong 10 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này, rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Đây là khởi đầu tệ nhất của đội bóng ở giải đấu trong hơn bốn thập kỷ. Trước đó, Carrick từng giúp Man United kết thúc mùa giải 2025/26 ở vị trí thứ ba, với 12 chiến thắng trong 17 trận cuối cùng.

Người được lựa chọn thay thế Carrick là Mauricio Pochettino. Manchester United đã chính thức xác nhận bổ nhiệm chiến lược gia người Argentina theo hợp đồng có thời hạn hai năm rưỡi, đến tháng 6/2029. Pochettino sẽ hoàn thành hai trận đấu cùng tuyển Mỹ trước khi bắt đầu công việc tại Old Trafford vào ngày 18/11. Trận ra mắt của ông dự kiến là chuyến làm khách trước Liverpool ngày 22/11.

Pochettino không phải cái tên xa lạ với bóng đá Anh. Ông từng gây tiếng vang khi dẫn dắt Tottenham vào chung kết Champions League năm 2019, xây dựng đội bóng giàu năng lượng với lối chơi pressing quyết liệt. Nhà cầm quân 54 tuổi cũng từng làm việc tại Southampton, Paris Saint-Germain và Chelsea trước khi dẫn dắt đội tuyển Mỹ.

Dẫu vậy, quyết định sa thải Carrick vẫn tạo ra nhiều tranh luận. Gary Neville chỉ trích cách Man United xử lý cuộc chia tay với cựu tiền vệ này, cho rằng ban lãnh đạo đã thiếu sự tôn trọng khi để những thông tin về người thay thế xuất hiện trong lúc Carrick vẫn đang làm việc.

Với Pochettino, nhiệm vụ trước mắt không chỉ là cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn phải khôi phục niềm tin của người hâm mộ. Man United đã thay đổi HLV, nhưng những vấn đề về đội hình, sự ổn định và định hướng phát triển vẫn đang chờ lời giải. Carrick rời đi với tình cảm dành cho đội bóng, còn Pochettino bước vào Old Trafford với áp lực phải tạo ra sự thay đổi ngay lập tức.