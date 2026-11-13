Nhật Bản hủy trận đấu với đội tuyển Việt Nam

Ngày 13/11, JFA thông báo hủy trận giao hữu thuộc khuôn khổ Kirin Challenge Cup 2026, dự kiến diễn ra ngày 30/12 tại sân Panasonic Stadium Suita. Trận giao hữu này dự kiến tổ chức với tuyển Việt Nam, nhằm lên kế hoạch giúp tuyển Nhật Bản chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2027.

JFA hủy trận đấu với tuyển Việt Nam dự kiến diễn ra vào cuối năm 2026.

Trên trang chủ, JFA đưa ra thông báo: “Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản đã quyết định hủy bỏ Kirin Challenge Cup 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 30/12/2026. Trận đấu này nằm trong kế hoạch tăng cường lực lượng của đội tuyển quốc gia Nhật Bản, nhằm chuẩn bị cho Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út. Nhưng khi giải đấu bị hoãn, chúng tôi đã quyết định hủy bỏ trận đấu sau khi xem xét nhiều phương diện”.

Chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi kế hoạch tổ chức trận giao hữu cuối năm không thể thực hiện. “Chúng tôi vô cùng thất vọng vì không thể đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ và những người ủng hộ đang mong chờ Kirin Challenge Cup 2026.

Chúng tôi đã coi trận đấu này là một cơ hội quan trọng để củng cố đội tuyển quốc gia Nhật Bản và đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, trước việc hoãn Asian Cup và sau khi cân nhắc toàn diện các hoạt động của đội tuyển quốc gia, chúng tôi đã quyết định hủy bỏ sự kiện này. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến người hâm mộ và những người ủng hộ đã luôn đồng hành cùng đội tuyển quốc gia Nhật Bản, cũng như các đối tác của chúng tôi”, ông Tsuneyasu Miyamoto cho biết.

Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này là việc Asian Cup 2027 phải thay đổi lịch tổ chức. Theo kế hoạch ban đầu, giải đấu diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7/1 đến 5/2/2027. Tuy nhiên, sau đó AFC thông báo dời giải đấu sang giai đoạn từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028 do tình hình an ninh tại Trung Đông.

Sự thay đổi khiến kế hoạch chuẩn bị của các đội tuyển tham dự Asian Cup phải điều chỉnh. Đối với Nhật Bản, trận giao hữu ngày 30/12 vốn được tổ chức nhằm giúp đội bóng duy trì phong độ và kiểm tra lực lượng trước khi bước vào giải đấu châu lục.

Nhưng khi Asian Cup bị hoãn gần một năm, mục tiêu chuẩn bị trực tiếp cho giải đấu thông qua trận giao hữu cuối tháng 12 không còn phù hợp với kế hoạch ban đầu. Bên cạnh đó, ngày 30/12 không nằm trong khoảng thời gian thi đấu quốc tế FIFA Days. Điều này khiến JFA gặp khó khăn trong việc triệu tập những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Đối với đội tuyển Việt Nam, việc không thể tổ chức trận giao hữu với Nhật Bản là điều đáng tiếc. Đây được xem là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik thử sức với đội tuyển hàng đầu châu Á, đồng thời đánh giá lực lượng và khả năng tổ chức lối chơi.

Trước đây, đội tuyển Việt Nam từng nhiều lần đối đầu Nhật Bản tại các giải đấu chính thức. Đáng chú ý, hai đội hòa nhau 1-1 trên sân Saitama ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Sau đó, tại vòng bảng Asian Cup 2023, đoàn quân áo đỏ để thua Nhật Bản với tỷ số 2-4.

Ngoài kế hoạch gặp Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam còn được nhắc đến với khả năng tổ chức một trận giao hữu kín với Qatar. Tuy nhiên, kế hoạch này cũng có thể phải điều chỉnh sau khi lịch thi đấu Asian Cup thay đổi.