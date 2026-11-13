FIFA nhấn mạnh cột mốc lịch sử của Việt Nam trước World Cup

Việc lần đầu tiên giành quyền tham dự sân chơi thế giới được tổ chức này nhấn mạnh như một cột mốc lịch sử, mở ra chương mới cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Trong bài viết đăng ngày 13/5/2026 với tiêu đề “Hàn Quốc và Việt Nam hoàn tất danh sách các đại diện châu Á”, FIFA sử dụng cụm từ “làm nên lịch sử với lần đầu tiên giành quyền tham dự” để nói về thành tích của U17 Việt Nam. Đây là sự ghi nhận đáng chú ý từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới, bởi đội tuyển trẻ Việt Nam đã lần đầu tiên vượt qua vòng loại để góp mặt tại World Cup.

FIFA nhắc lại chiến thắng 3-2 trước UAE ở lượt trận cuối bảng C VCK U17 châu Á 2026 tại Saudi Arabia. Việt Nam bị dẫn bàn từ những phút đầu, nhưng lần lượt Chu Ngọc Nguyễn Lực và Nguyễn Văn Dương giúp đội nhà vượt lên. UAE sau đó gỡ hòa, trước khi Nguyễn Mạnh Cường ghi bàn quyết định bằng pha đánh đầu trong hiệp hai.

FIFA dành sự chú ý đặc biệt cho U17 Việt Nam trước thềm FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar. Ảnh: FIFA

Chiến thắng này không chỉ giúp U17 Việt Nam giành ngôi đầu bảng C mà còn trực tiếp đưa thầy trò HLV Cristiano Roland đến với ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất thế giới. FIFA mô tả đây là một ngày sẽ được ghi nhớ lâu dài trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Sự kiện càng có ý nghĩa khi Việt Nam chưa từng tham dự U17 World Cup trước đó. Trong hồ sơ giới thiệu bảng G công bố ngày 7/11, FIFA nhấn mạnh Việt Nam chưa có lần tham dự nào, trong khi Mali từng giành ngôi á quân năm 2015, New Zealand đã có 11 lần góp mặt và Bỉ từng đứng thứ ba năm 2015.

U17 Việt Nam cạnh tranh tại bảng G cùng Mali, New Zealand và Bỉ. Đây là thử thách với đại diện Đông Nam Á, bởi các đối thủ đều có kinh nghiệm nhất định ở sân chơi này. Tuy nhiên, việc được góp mặt đã là bước tiến quan trọng, giúp các cầu thủ Việt Nam có cơ hội đối đầu với những nền bóng đá có hệ thống đào tạo lâu năm.

FIFA cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc mở rộng World Cup U17 lên 48 đội. Chủ tịch Gianni Infantino cho biết phiên bản 48 đội trước đó đã tạo nên một lễ hội bóng đá, nơi các đội tuyển có cơ hội giao lưu, kết nối và trải nghiệm sân chơi quốc tế. Tám đội tuyển sẽ lần đầu tham dự giải năm 2026, trong đó có Việt Nam.

Giải đấu diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12 tại Qatar, với 48 đội tuyển, 12 bảng đấu và tổng cộng 104 trận. U17 Việt Nam sẽ bước vào một hành trình chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Sự ghi nhận của FIFA cho thấy tấm vé World Cup là minh chứng cho bước tiến của thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để bóng đá Việt Nam kiểm chứng chất lượng đào tạo, tích lũy kinh nghiệm và mở rộng cánh cửa vươn ra sân chơi quốc tế.