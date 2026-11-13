MU chính thức bổ nhiệm Pochettino, ấn định ngày ra mắt

Hôm nay thứ Sáu ngày 13-11, trang chủ Man Utd xác nhận CLB đã đạt thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Mỹ (US Soccer), để Mauricio Pochettino cùng các cộng sự kết thúc nhiệm vụ và chuyển sang dẫn dắt đội bóng thành Manchester.

Theo kế hoạch, chiến lược gia 54 tuổi chỉ chính thức bắt đầu công việc tại Old Trafford từ ngày 18-11. Trước đó, ông vẫn sẽ trực tiếp chỉ đạo tuyển Mỹ trong hai trận tứ kết CONCACAF Nations League gặp Haiti, lần lượt vào các ngày 14 và 17-11.

MU chính thức bổ nhiệm HLV Pochettino (Ảnh: Getty Images)

Việc phải hoàn tất nhiệm vụ với tuyển Mỹ khiến Pochettino gần như không có thời gian chuẩn bị cho màn ra mắt ở đội bóng mới. Thử thách đầu tiên của ông là chuyến làm khách trên sân Liverpool tại Ngoại hạng Anh ngày 22-11. Chỉ ba ngày sau, MU tiếp tục hành quân tới sân Sporting trong khuôn khổ Champions League.

Đây đều là những trận đấu có ý nghĩa quan trọng, trong bối cảnh Quỷ đỏ đang cần một cú hích để thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại.

Pochettino được lựa chọn sau khi MU quyết định chấm dứt hợp tác với Michael Carrick hôm 12-11. Quyết định thay tướng đến sau khởi đầu tệ hại của Man Utd tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27. Đội mới giành một chiến thắng sau 10 vòng đấu, đứng thứ 18 và nằm trong nhóm ba đội có nguy cơ xuống hạng.

Pochettino không phải cái tên xa lạ với MU. Ban lãnh đạo đội bóng từng gặp nhà cầm quân người Argentina sau khi ông chia tay Chelsea vào mùa hè 2024, trong quá trình tìm kiếm phương án thay thế Erik ten Hag. Tuy nhiên, hai bên khi đó không đi đến thỏa thuận và Pochettino sau đó nhận lời dẫn dắt đội tuyển Mỹ.

Trong sự nghiệp cầm quân tại Anh, Pochettino từng tạo dựng danh tiếng ở Southampton trước khi đưa Tottenham trở thành một trong những đội bóng top đầu. Sau Tottenham, chiến lược gia người Argentina lần lượt dẫn dắt PSG, Chelsea rồi đội tuyển Mỹ. Dù ở đâu, nhà cầm quân này chỉ được đánh giá ở mức khá, chưa thuộc nhóm HLV tinh hoa.

Nhiệm vụ trước mắt của Pochettino không chỉ là cải thiện kết quả thi đấu, mà còn phải đưa MU thoát khỏi khu vực nguy hiểm trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông có lập tức mang lại thay đổi ở Quỷ đỏ hay không, vẫn cần thời gian trả lời.