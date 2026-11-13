Sập 3 căn nhà liền kề nghi do nổ khí gas, nhiều người bị mắc kẹt
Ba căn nhà liền kề trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận bất ngờ đổ sập sáng ngày 13/11, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ. Theo thông tin ban đầu, có khoảng 10 người bị mắc kẹt trong hiện trường vụ sập nhà, và đã có 6 người được cứu kịp thời đưa ra ngoài…
Theo ghi nhận tại hiện trường, sự cố xảy ra vào giữa trưa khiến nhiều mảng tường, mái tôn và vật dụng bên trong nhiều căn nhà ở địa chỉ 81-83 đường Nguyễn Văn Ba đổ ập xuống.
Vụ sập nhà kéo theo nhiều gạch đá, xà bần tràn ra một phần mặt đường Bùi Văn Ba. Do đây là tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông lớn vào giờ cao điểm trưa, giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Thuận phối hợp cùng Công an địa phương đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, căng dây cảnh báo và tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông.
Đến trưa cùng ngày, hiện trường cơ bản được kiểm soát, Cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản, đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố.
Hiện lực lượng chức năng đang tích cực, nỗ lực để tìm kiếm và cứu nạn số người còn bị mắc kẹt trong hiện trường.
Nguồn CAND: https://cand.vn/sap-3-can-nha-lien-ke-nghi-do-no-khi-gas-nhieu-nguoi-bi-mac-ket-post827583.html