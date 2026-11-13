Sập 3 căn nhà liền kề nghi do nổ khí gas, nhiều người bị mắc kẹt

Theo ghi nhận tại hiện trường, sự cố xảy ra vào giữa trưa khiến nhiều mảng tường, mái tôn và vật dụng bên trong nhiều căn nhà ở địa chỉ 81-83 đường Nguyễn Văn Ba đổ ập xuống.

Sập 3 căn nhà liền kề nghi do nổ khí gas.

Lực lượng Cảnh sát đến hiện trường cứu nạn cứu hộ tại các căn nhà bị đổ sập...

Vụ sập nhà kéo theo nhiều gạch đá, xà bần tràn ra một phần mặt đường Bùi Văn Ba. Do đây là tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông lớn vào giờ cao điểm trưa, giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Thuận phối hợp cùng Công an địa phương đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, căng dây cảnh báo và tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng triển khai thiết bị để cứu nạn cứu hộ.

Đến trưa cùng ngày, hiện trường cơ bản được kiểm soát, Cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản, đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố.

Theo thông tin ban đầu, có khoảng 10 người bị mắc kẹt trong hiện trường và hiện đã có 6 người được cứu kịp thời đưa ra ngoài…

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực, nỗ lực để tìm kiếm và cứu nạn số người còn bị mắc kẹt trong hiện trường.