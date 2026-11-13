Hơn 500 vận động viên tham gia Giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ tỉnh Lào Cai năm 2026

Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh cùng đại diện các đoàn vận động viên.

Giải đấu thu hút 520 vận động viên đến từ 32 đoàn tham gia tranh tài.

Tham gia giải có 520 vận động viên đến từ 32 đoàn, đại diện cho các câu lạc bộ Taekwondo trong và ngoài trường học, cùng các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tại giải, các vận động viên tranh tài ở 2 nội dung: quyền biểu diễn và đối kháng. Các phần thi được tổ chức theo từng nhóm lứa tuổi và hạng cân.

Ông Nguyễn Thái Hòa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu khai mạc giải.

Giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ tỉnh Lào Cai năm 2026 là dịp để các vận động viên trẻ giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh thi đấu. Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức có cơ sở đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên tại các địa phương, đơn vị; đồng thời phát hiện, tuyển chọn những nhân tố trẻ có năng khiếu, triển vọng để bổ sung vào lực lượng thể thao thành tích cao của tỉnh, hướng tới tham gia tranh tài tại các giải đấu cấp khu vực và toàn quốc.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên chính thức bước vào tranh tài ở các nội dung thi đấu. Với những màn thi đấu võ thuật kỹ thuật, các đòn đánh chính xác khả năng phối hợp và phản xạ nhanh đã thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo khán giả.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu ở nội dung đối kháng nữ đã diễn ra sôi nổi, kịch tính.

Giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ tỉnh Lào Cai năm 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 15/11. Dự kiến, lễ bế mạc và trao giải được tổ chức vào chiều 15/11.