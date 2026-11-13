Hơn 500 vận động viên tham gia Giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ tỉnh Lào Cai năm 2026
Tối 13/11, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh (phường Cam Đường), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc Giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ tỉnh Lào Cai năm 2026, thu hút đông đảo vận động viên, huấn luyện viên và khán giả đến tham dự, cổ vũ.
Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh cùng đại diện các đoàn vận động viên.
Tham gia giải có 520 vận động viên đến từ 32 đoàn, đại diện cho các câu lạc bộ Taekwondo trong và ngoài trường học, cùng các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Tại giải, các vận động viên tranh tài ở 2 nội dung: quyền biểu diễn và đối kháng. Các phần thi được tổ chức theo từng nhóm lứa tuổi và hạng cân.
Giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ tỉnh Lào Cai năm 2026 là dịp để các vận động viên trẻ giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh thi đấu. Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức có cơ sở đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên tại các địa phương, đơn vị; đồng thời phát hiện, tuyển chọn những nhân tố trẻ có năng khiếu, triển vọng để bổ sung vào lực lượng thể thao thành tích cao của tỉnh, hướng tới tham gia tranh tài tại các giải đấu cấp khu vực và toàn quốc.
Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên chính thức bước vào tranh tài ở các nội dung thi đấu. Với những màn thi đấu võ thuật kỹ thuật, các đòn đánh chính xác khả năng phối hợp và phản xạ nhanh đã thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo khán giả.
Giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ tỉnh Lào Cai năm 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 15/11. Dự kiến, lễ bế mạc và trao giải được tổ chức vào chiều 15/11.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/hon-500-van-dong-vien-tham-gia-giai-taekwondo-cac-lua-tuoi-tre-tinh-lao-cai-nam-2026-post914419.html