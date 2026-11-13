Thu giữ nhiều súng tự chế và 31 tỷ đồng tại nhà 'Cậu Tuấn tử vi'

Tổng đài 114 ở Thái Nguyên ghi nhận những cuộc gọi mà người gọi im lặng hoặc phát ra âm thanh không liên quan đến tin báo. Cá nhân gọi để quấy rối có thể bị phạt đến 4 triệu đồng, còn cố ý báo cháy giả có thể bị phạt đến 15 triệu đồng.