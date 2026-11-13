Clip: Nữ tài xế mở cửa ô tô hất ngã học sinh ra đường

Vụ việc xảy ra tại Phú Thọ. Nữ tài xế điều khiển ô tô con màu trắng sau khi gây tai nạn đã nhanh chóng xuống xe để xem tình hình nạn nhân. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của hai em học sinh.

Theo Nghị định 168, trường hợp người lái ô tô thực hiện hành vi mở cửa xe không đảm bảo an toàn sẽ bị phạt hành chính từ 4-6 triệu đồng.

Nếu hành vi trên dẫn tới tai nạn giao thông, mức phạt sẽ tăng lên thành 20-22 triệu đồng và trừ tới 10 điểm giấy phép lái xe.