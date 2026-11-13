Clip: Nữ tài xế mở cửa ô tô hất ngã học sinh ra đường
Ô tô con màu trắng tấp vào lề rồi mở cửa bất ngờ đúng lúc có xe máy chở hai học sinh đi cùng chiều tới. Tình huống va chạm khiến hai em học sinh bị hất ngã ra đường.
Vụ việc xảy ra tại Phú Thọ. Nữ tài xế điều khiển ô tô con màu trắng sau khi gây tai nạn đã nhanh chóng xuống xe để xem tình hình nạn nhân. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của hai em học sinh.
Theo Nghị định 168, trường hợp người lái ô tô thực hiện hành vi mở cửa xe không đảm bảo an toàn sẽ bị phạt hành chính từ 4-6 triệu đồng.
Nếu hành vi trên dẫn tới tai nạn giao thông, mức phạt sẽ tăng lên thành 20-22 triệu đồng và trừ tới 10 điểm giấy phép lái xe.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/clip-nu-tai-xe-mo-cua-o-to-hat-nga-hoc-sinh-ra-duong-post1893990.tpo